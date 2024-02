In un periodo freddo e invernale come questo, spesso e volentieri sull’asfalto ci si imbatte sulla neve e bisogna essere preparati. In questa guida scoprirai come scegliere le catene da neve.

Abbiamo già parlato qualche giorno fa della probabilità di imbattersi con la neve sull’asfalto. Infatti qualche settimana fa abbiamo pubblicato questa guida su come guidare con la neve, vi consigliamo di darci un’occhiata. Ora però, tra le accortenze che ci sono, quando si tratta di guidare sulla neve bisogna avere le catene da neve. Ma non delle catene da neve qualsiasi, non potete prendere le prime che capitano. Dovete scegliere delle catene ben precise, che si adattano al tipo di pneumatico. Vediamo insieme come scegliere le catene da neve!

Quando montarle | Come scegliere le catene da neve

Sebbene per il Codice della Strada gli pneumatici invernali e le catene da neve siano uguali, il loro uso è molto diverso. Le catene da neve vanno montate solo nel caso in cui la neve superi i 10 cm in pianura. Se però invece vi trovate in salita, magari all’uscita di una rampa, il loro uso sarà necessario anche con soli 5 cm di neve. In ogni caso, bisogna sempre essere pronti per montarle, nello specifico di essere preparati per non trovarsi poi in brutte situazioni. Perché è proprio quando l’auto slitta e la temperatura è a 0° o al di sotto che le cose si fanno più difficili e bisogna fermarsi per montarle, meglio farlo in una zona facilmente raggiungibile. E un’ultima cosa, non fatelo con i guanti perché è impossibile.

Quando sceglierle | Come scegliere le catene da neve

Quando fa molto freddo, le vostre mani soffriranno e si congeleranno. Per cui bisogna essere ben preparati, precisi e veloci nel farlo. Nella maggior parte dei casi basta montare le catene sulle ruote di trazione, ma se la vostra auto è una quattro ruote motrici, allora dovrete installarle su tutte le ruote. Per cui essere preparati e pronti e ancora più importante, ma lo è anche sceglierle e acquistarle. Innanzitutto accertatevi che le catene siano compatibili con le vostre ruote, dovete conoscere la misura degli pneumatici e l’ingombro. Se per il secondo problema aiutano le catene con maglie dallo spessore ridotto, per il primo aiuta soltanto il libretto di circolazione. Se c’è scritto “pneumatici non catenabili” e la vostra auto monta proprio quelle, allora non sarete in regola con il Codice.

Quali scegliere | Come scegliere le catene da neve

Una volta che le avete montate, accertatevi che non urtino con gli organi meccanici collegati alla ruota e con le parti di carrozzeria attorno. Per scegliere le catene da neve bisogna assicurarsi che siano il modello giusto per gli pneumatici, ovviamente cercando tra una varietà di modelli con diverse caratteristiche. Chi le userà per un tempo prolungato farà meglio a scegliere quelle con maglie a rombo da 10/12 mm, mentre chi le userà per poco tempo saranno sufficienti quelle da 9 mm. La discriminante è sia nello spesso della maglia che nel prezzo, infatti quelle più resistenti sono anche quelle più costose, così come quelle più sottili. Le più economiche sono quelle più generiche.

I tipi in commercio | Come scegliere le catene da neve

Sul mercato ci sono vari tipi di catene disponibili, precisamente ne sono di 4 tipi e variano in base alla geometria delle maglie. Si diversificano in destinazione d’uso, facilità di montaggio e prezzo. Questo determina perlopiù dalle dimensioni delle maglie e dallo spessore della catena. Le catene ultrasottili con spessore di 7 mm infatti hanno prezzi un po’ più alti perché più resistenti e si possono montare anche su gomme normalmente non catenabili. Ci sono le catene a scala, che sono le più difficili da montare perché è necessario spostare la vettura avanti e indietro durante il montaggio e costano 30 euro. Poi ci sono le catene a Y che sono le più diffuse e le più economiche, adatte per un uso sporadico e non quotidiano e si aggirano sempre intorno ai 30 euro. Abbiamo le catene a rombo che si possono usare anche su fondi ghiacciati, ma guidando a velocità moderata. Queste partono sempre da 30 euro, ma possono arrivare anche ai 100 euro. Infine le catene a ragno, adatte a chi abita in luoghi dove la neve è sempre presente e si possono montare anche su gomme non catenabili, ma costano tra i 150 e i 500 euro.

Consigli utili

Prima di affrontare un viaggio, fate una prova generale con le catene. Leggete le istruzioni e fate alcune prove di montaggio, per non trovarvi in difficoltà nel momento in cui dovrete necessariamente montarle. Prendetelo come un allenamento prima di trovarvi nella situazione reale. Potete farlo anche senza dover aspettare che arrivi la neve, vento forte o pioggia intensa. Ricordate che, quando montate le catene, non potete superare i 50 km/h. Montatele in un luogo sicuro, all’esterno della carreggiata stradale e possibilmente con la vettura in piano e indossando il giubbotto ad alta visibilità. Guidate con calma, in maniera dolce, senza fare accelerate o frenate brusche.

Speriamo che questa guida vi sia stata utile! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori e molto altro.