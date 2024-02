Muschio Selvaggio: Luis Sal vince la causa contro Fedez

Vi ricordate del podcast Muschio Selvaggio di Luis Sal e Fedez? Bene, pare che ora siano arrivati ad un accordo e il tribunale di Milano è dalla parte di Luis Sal

“Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, queste sono le parole che crearono il meme di Luis Sal in merito all’accesa discussione che aveva portato il podcast Muschio Selvaggio a creare una separazione netta dei due conduttori del podcast. Dopo diversi mesi di silenzio in cui non si avevano notizie ufficiali, a parte per il fatto che la causa era in corso da tempo, alla fine il tribunale di Milano ha affidato Muschio Selvaggio a Luis Sal, mettendo quindi alle strette Fedez. I due avevano fondato la società con un contratto che prevedeva il 50/50 di profitto per entrambi i conduttori.

Luis Sal possiede ora Muschio Selvaggio

In questo video Luis Sal aveva spiegato cos’era successo nel particolare, parlando di una discussione accesa tra i due conduttori che aveva portato il noto youtuber e influencer Luis ad essere assente per alcuni episodi di Muschio Selvaggio. Questo aveva portato Fedez ad accusarlo di aver abbandonato il progetto, motivo per cui si era proposto di acquistare le quote di Luis. Quest’ultimo ha rifiutato l’offerta nonostante la quota offerta (non è chiara quale sia) e come risposta Luis ha proposto di acquistare lui la quota dell’ex collega.

Con il rifiuto di Fedez di sottostare alle regole del contratto da 50/50, Luis si è ritrovato costretto a fare causa in tribunale. Alla fine la ragione l’hanno data a Luis, quindi ora spetta a Fedez decidere se rispettare le regole e cedere le sue quote davanti ad un notaio oppure costringere Luis a prendere di nuovo rimedi legali per obbligarlo a vendere le sue quote. Rimane il fatto che ora Luis detiene i diritti di Muschio Selvaggio, quindi a prescindere dalla prossima decisione di Fedez, la scelta è già stata presa. Ora non resta che aspettare quanto tempo ci vorrà per arrivare alla fine di questa causa. Intanto Fedez continuerà a condurre LOL.

