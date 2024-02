Helldivers 2: le migliori impostazioni per giocare su PC

In questa guida vi sveleremo quelle che secondo noi sono le migliori impostazioni da utilizzare per giocare al meglio Helldivers 2 su PC

Helldivers 2 ha riscosso davvero un grande successo che fortunatamente non si limita solamente alla versione per PS5. Il titolo infatti ha segnato il miglior lancio di un prodotto Sony su Steam ed è attualmente uno dei giochi più giocati della piattaforma.

Giocare su PC però ovviamente è un procedimento un po’ meno immediato rispetto a farlo su console, e per avere un’esperienza ottimale potrebbe essere necessario smanettare un po’ tra le opzioni. Per venire incontro ai giocatori in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo delle migliori impostazioni da utilizzare per giocare al meglio Helldivers 2 su PC.

Requisiti di sistema | Helldivers 2: migliori impostazioni

Prima di parlare delle migliori impostazioni, è importante evidenziare i requisiti di sistema di Helldivers 2. Questo titolo infatti richiede un hardware abbastanza potente e prima di acquistarlo vi consigliamo di essere certi di rientrare almeno nei requisiti minimi. Qui di seguito potrete trovare i requisiti minimi, consigliati e ultra di Helldivers 2:

Requisiti Minimi (qualità bassa, 1080p e 30FPS) Scheda Video Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470 CPU Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1500X 8GB di RAM Almeno 100GB di spazio libero nell’HDD

(qualità bassa, 1080p e 30FPS) Requisiti Consigliati (qualità media, 1080p e 60FPS) Scheda Video Nvidia GeForce GTX 2060 / AMD Radeon RX 6500 XT CPU Intel Core I7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X 16GB di RAM Almeno 100GB di spazio libero nell’SSD

(qualità media, 1080p e 60FPS) Requisiti Ultra (qualità molto alta, 4K e 60FPS) Scheda Video Nvidia GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XTX CPU Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800X3D 16GB di RAM Almeno 100GB di spazio libero nell’SSD

(qualità molto alta, 4K e 60FPS)

Settaggi consigliati | Helldivers 2: migliori impostazioni

Ora che vi siete assicurati di rispettare i requisiti di sistema è giunto finalmente il momento di mettere mano alle impostazioni. Modificando le opzioni secondo i nostri consigli potrete migliorare le prestazioni senza andare ad intaccare troppo sulla qualità visiva. Qui di seguito potrete trovare quelle che secondo noi sono le migliori impostazioni per Helldivers 2:

Qualità texture : Alta

: Alta Qualità dettaglio oggetti : Media

: Media Distanza di rendering : Alta

: Alta Qualità ombre : Media

: Media Densità vegetazione e detriti : Alta

: Alta Qualità particellari : Bassa

: Bassa Qualità Riflessi : Media

: Media Occlusione ambientale : Off

: Off Qualità del terreno : Media

: Media Qualità nebbia volumetrica : Media

: Media Anti-aliasing : Off

: Off Qualità illuminazione: Media

Tenete a mente che queste impostazioni sono pensate per chi rispetta pienamente almeno i requisiti di sistema consigliati. Se il vostro PC non è abbastanza performante e avete la necessità di migliorare ulteriormente le performance, vi consigliamo di ridurre maggiormente opzioni come la qualità delle texture e la densità di vegetazione e detriti. Ovviamente il gioco ne risentirà dal punto di vista visivo, ma almeno guadagnerete qualche FPS in più.

Crash e freeze | Helldivers 2: migliori impostazioni

Prima di salutarci vogliamo spendere due parole per mettervi in guardia su alcuni problemini tecnici di cui Helldivers 2 soffre in questo periodo. Il titolo infatti su PC è abbastanza instabile e i giocatori si stanno imbattendo in un gran numero di crash, freeze e altri bug più o meno gravi.

Purtroppo al momento non ci sono dei fix efficaci al 100% per prevenire questi problemi e di conseguenza se avete intenzione di giocare dovrete fare i conti con tanti disagi. Arrowhead Games Studios però è attivamente al lavoro sul titolo e continua a rilasciare ogni settimana tante patch correttive. Con un po’ di fortuna quindi non dovrete aspettare ancora a lungo prima che questi problemi vengano risolti.

Questo è tutto!

Qui si conclude il nostro articolo dedicato alle migliori impostazioni per Helldivers 2. Speriamo che questa guida vi sia stata utile e vi abbia aiutato a rendere il gioco più fluido e godibile.

Helldivers 2 è disponibile ora per PC e PlayStation 5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.