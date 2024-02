La benzina è fondamentale per permettere all’auto di camminare e farci guidare in tranquillità e spesso volentieri ci affidiamo tutti al benzinaio che ci faccia rifornimento, ma c’è un altro modo per farlo anche più economico: ecco come fare carburante al self service

Guidare per strada richiede sempre un rifornimento, che esso sia motore diesel, motore a gasolio o ibrido, c’è sempre bisogno di carburante che alimenti l’auto. Prima di parlare nel dettaglio dell’argomento di oggi, vogliamo riportarvi a questa guida per risparmiare la benzina. Ora, nella maggior parte dei casi, gli autisti si riferiscono ad un benzinaio per aiutarli a fare rifornimento dell’auto. Tuttavia fare carburante al self service può essere molto più conveniente perché non c’è di mezzo il supplemento del benzinaio che fa il lavoro al posto vostro. Ora scopriamo insieme come fare carburante al self service!

Rifornimento con contanti | Come fare carburante al self service

La prima cosa che dovete fare è avvicinare bene l’auto al distributore corretto, rimanendo alla giusta distanza per non avere problemi mentre inserite il carburante nell’auto. Prestate la massima attenzione a dove si trova il bocchettone del serbatoio dove dovrete inserire il carburante, per evitare di dover spostare di nuovo l’auto e così perdere del tempo inutile. Una volta che vi siete accertati che l’auto è nella posizione corretta, seguite questi passaggi. Prima di tutto spegnete il motore, poi aprite lo sportellino del serbatoio per inserire il carburante.

A questo punto svitate il tappo (in alcuni casi serve la chiave), poi inserite le banconote nella colonnina per il pagamento, che si trova nei pressi della pompa. Ora pigiate sul numero del distributore scelto per fare benzina. Poi tornate al distributore e prendere la pistola del carburante e infilate per bene la pistola nel serbatoio e tenere premuto fino a quando non finisce l’erogazione. Una volta fatto, rimettete la pistola nel suo alloggio e chiudete il tappo e lo sportellino per ripartire. Fate solo attenzione che le banconote non siano malridotte o non le accetterà e ricordate che per riconoscere la benzina c’è il colore verde e poi il colore nero o altri colori per il gasolio.

Rifornimento con bancomat | Come fare carburante al self service

Potete fare rifornimento del carburante anche pagando con il bancomat o con la carta di credito. La procedura è molto simile, l’unica cosa che cambia è per l’appunto il metodo di pagamento. Dovete soltanto seguire questi passaggi per evitare di sbagliare e di correre dei rischi inutili. Ecco i passaggi da seguire: una volta spento l’auto e svitato il tappo, andate alla colonnina per il pagamento. A questo punto inserite il bancomat o la carta nella fessura e inserite il codice pin. Quando avete fatto, ritirate il bancomat o la carta di credito una volta che il pagamento è stato accettato.

Selezionate la pompa di benzina, tornate al distributore e inserite la pistola nel serbatoio. C’è una cosa che cambia ora, nella procedura, qualcosa di diverso rispetto al pagamento con contanti: potete decidere voi stessi quando deve finire l’erogazione della quota di carburante che desiderate e poi fermare l’erogazione. Quando avete finito, rimettete la pistola a posto e chiudete tappo e sportellino. Come ultima cosa, ritirate la ricevuta nella colonnina dei pagamenti e potete ripartire. Il sistema scala la somma corrispondente alla quantità di carburante erogata direttamente dal conto collegato alla carta.

I vantaggi del rifornimento carburante al self service

Essere in grado di fare rifornimento da soli è una cosa fondamentale da saper fare, soprattutto quando i benzinai sono chiusi. Inoltre un altro vantaggio molto importante è rappresentato dalla possibilità di poter risparmiare sui costi, infatti con il self service si risparmia tra il 5 e il 10% sulla spesa. Ci sono anche dei distributori che, ad orari stabiliti, danno solo questa opzione. Per questo, soprattutto se dovete affrontare un viaggio molto lungo in cui dovete fare continuamente rifornimento, è importante saper usare il self service.

Speriamo che questa guida vi sia stata d’aiuto! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori e molto altro.