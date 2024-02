Recensione be quiet! Pure Wings 3: le ventole più economiche dell’azienda

In questo articolo recensiremo le ventole be quiet! Pure Wings 3 in colorazione bianca, caratterizzate da un prezzo davvero conveniente

be quiet! è un marchio a cui, noi di tuttotek.it, siamo ormai affezionati. L’azienda tedesca è ormai diventata uno dei pilastri del mondo PC hardware. Con un’attenzione meticolosa per i suoi prodotti, che si traduce in un’eccellente qualità costruttiva e in un design elegante e funzionale, be quiet! offre soluzioni di raffreddamento efficienti e silenziose per qualsiasi esigenza e budget.

Ed è di “low budget” che parleremo in questa recensione. Annunciate da pochissimo, infatti, le ventole Pure Wings 3 in colorazione bianca rappresentano la soluzione di raffreddamento più economica del loro catalogo. Disponibili in versioni da 120mm e da 140mm, noi abbiamo avuto modo di testare queste ultime. Senza perderci in chiacchere, vediamo i pro e i contro delle ventole nella nostra recensione completa.

Specifiche tecniche | Recensione be quiet! Pure Wings 3

Modello: Pure Wings 3 140mm PWM

Dimensioni (mm): 140

Opzione di colore: bianco o nero

Illuminazione: no

Velocità della ventola al 100% PWM / 12V (rpm): 1200

Livello di rumore al 100% PWM / 12V (dB(A)): 21.9

Portata d’aria al 100% PWM / 12V (CFM / m3/h): 57.4 / 97.5

Pressione dell’aria al 100% PWM / 12V (mm H2O): 0.96

Garanzia: 3 anni

Unboxing | Recensione be quiet! Pure Wings 3

be quiet! Pure Wings 3 sono contenute in una scatola semplice, priva di protezione, con il design della ventola e logo stampato sul fronte. Sul retro trovate le specifiche e una breve introduzione al marchio in inglese. Nella scatola oltre alla ventola troverete solo quattro viti nere per il montaggio sul case e null’altro.

Design | Recensione be quiet! Pure Wings 3

Il cambiamento più evidente nei nuovi modelli è il logo be quiet!, ora nell’elegante colorazione bianca anziché del arancione caratteristico del brand. La cornice della ventola è ora più discreta, con un aspetto raffinato. Le pale, di tipologia “wave” sono distintive del marchio be quiet!. Il numero di queste ultime è stato ridotto da 9 a 7, ma sono state compensate da una maggiore larghezza.

Le be quiet! Pure Wings 3 appaiono complessivamente più raffinate rispetto ai modelli precedenti, pur mantenendo un prezzo accessibile. Anche se non raggiungono la stessa qualità costruttiva delle be quiet! Silent Wings 4, che sono decisamente più costose.

Rispetto al modello precedente, il telaio delle Pure Wings 3 è più robusto. Le pale della ventola sono ben realizzate e prive di spigoli. Il cavo è sottile, bianco e discreto. Il connettore è un semplice 4-Pin PWM. Rispetto ai Pure Wings 2 manca la presenza di gommini antivibrazione sugli angoli, caratteristica comune ai modelli entry-level del marchio. Nella loro colorazione bianca, però, ci sarebbe piaciuto avere delle viti di colorazione bianca a loro volta, in modo da celarle meglio se montate su un case chiaro.

Prestazioni | Recensione be quiet! Pure Wings 3

Le ventole be quiet! Pure Wings 3 da 140mm sono una soluzione eccellente per il raffreddamento del sistema, grazie alla loro efficacia e alla capacità di operare in silenzio. A metà potenza (50% PWM), raggiungono una velocità di 680 RPM, fornendo un flusso d’aria di 43K e mantenendo un rumore a soli 30 dB(A), praticamente impercettibile e ideale per ambienti di lavoro che richiedono tranquillità. Quando spinte al massimo delle prestazioni (100% PWM), le ventole accelerano fino a 1210 RPM, mantenendo un flusso d’aria di 39K con un leggero aumento del rumore a 35 dB(A), comunque gestito in modo contenuto.

Le ventole be quiet! Pure Wings 3 da 140mm hanno un consumo energetico dichiarato di circa 2,64 watt a piena potenza, mentre a metà potenza il consumo energetico si riduce proporzionalmente.

Rispetto alle ventole Pure Wings 2, le Pure Wings 3 rappresentano un notevole passo avanti: offrono un flusso d’aria maggiore a tutte le impostazioni di velocità e un livello di rumore complessivamente inferiore a metà potenza, sebbene leggermente superiore al massimo delle prestazioni.

In termini di efficienza e prestazioni, le Pure Wings 3 si distinguono per la loro capacità di raffreddamento superiore e per un bilanciamento ottimale tra prestazioni e silenziosità.

Le Pure Wings 3 sono disponibili in diverse configurazioni:

Pure Wings 3 120mm PWM: 12,90€

Pure Wings 3 140mm PWM: 14,90€

Pure Wings 3 120mm High-Speed PWM: 15,90€

Pure Wings 3 140mm High-Speed PWM: 17,90€

Tiriamo le somme

Con un prezzo di soli 14,90€ per la versione da 140mm, le Pure Wings 3 offrono un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. Se cercate una ventola affidabile, silenziosa e performante senza spendere una fortuna, questa è la scelta definitiva.