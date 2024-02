Il mondo di Breaking Bad si è ampliato sempre di più nel corso degli anni, merito del fascino dei personaggi mostrati nell’universo narrativo della serie originale. A portare avanti la storia di Walter White è Better Call Saul, scopri dove vedere la serie spin-off di Breaking Bad!

L’universo narrativo di Breaking Bad è uno dei più amati della storia della televisione, merito soprattutto della mente geniale di Vince Gilligan. Dalla sua mente sono nati tantissimi personaggi interessanti, anche quelli secondari, che si sono rivelati avere un enorme potenziale e una storia interessante da raccontare. Un esempio è Saul Goodman, l’avvocato che ha difeso Walter White sporcandosi la fedina penale e la coscienza. La sua serie è giunta alla conclusione un paio d’anni fa e abbiamo analizzato il finale della serie tv, spiegando cosa ci ha lasciato e che impatto ha avuto la storia di Saul Goodman. Ora, con le dovute premesse che ti hanno sicuramente fatto drizzare le orecchie, specie se hai amato la serie originale, scopriamo insieme dove vedere Better Call Saul!

Netflix | Better Call Saul: dove vedere la serie spin-off di Breaking Bad

La serie spin-off di Breaking Bad, Better Call Saul, parla del personaggio di Saul Goodman. Nello specifico, la serie ci ha mostrato come è arrivato a diventare il famigerato e ricco avvocato che abbiamo visto aiutare Walter White difendendolo dalle accuse di traffico di droga. Come ogni grande storia, si parte dall’inizio, quando il nostro protagonista non era nient’altro che un avvocato di basso rango di nome Jimmy McGill, odiato dal fratello maggiore Chuck e ritenuto un bugiardo truffatore sia dai suoi superiori che dai suoi colleghi. Le cose iniziano a cambiare quando inizia ad attuare piani per ottenere maggior clientela, spesso e volentieri finendo nei guai con tipi loschi, ma salvato in ogni caso dal suo bodyguard Mike Ehrmantraut, anche lui visto in Breaking Bad. La serie è originale Netflix, sempre creata da Vince Gilligan e interpretata da Bob Odenkirk nei panni del protagonista.

Come vedere Better Call Saul su Netflix

Per recuperare la serie spin-off di Breaking Bad su Netflix hai bisogno di un piano di abbonamento. Puoi scegliere il tuo piano recandoti sul sito ufficiale di Netflix. Ce ne sono di tre livelli: abbonamento standard con pubblicità, al prezzo di 5,49 euro al mese, col quale puoi guardare i programmi su un solo dispositivo e a bassa risoluzione. Poi c’è l’abbonamento standard senza pubblicità al prezzo di 12,99 euro al mese, col quale puoi guardare i programmi su due dispositivi in contemporanea e in HD. Infine c’è l’abbonamento premium, al prezzo di 17,99 euro al mese, col quale puoi guardare i programmi su quattro dispositivi in contemporanea e a risoluzione Full HD.

