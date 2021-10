Back 4 Blood fa del suo punto di forza l’ammazzare zombie in cooperativa. Scopriamo dunque insieme come giocare con i propri amici in Back 4 Blood

Back 4 Blood è l’erede spirituale di Left 4 Dead. Il gioco recupera l’atmosfera adrenalinica e zombesca in una nuova e rinnovata veste grafica. Nonostante la presenza di un corposo single player, il titolo esprime il suo meglio in modalità cooperativa, permettendo di giocare con il proprio ruolo ed equipaggiamento preferito. Preparatevi dunque a liberare il mondo dalla razza degli infestati insieme ai vostri compagni. Per scoprire come giocare con i vostri amici a Back 4 Blood, proseguite la lettura di questo articolo.

Contro terrificanti creature

Erede da una storica tradizione filmica a tema zombie, dove un gruppo di persone (di solito americani) si organizza per sopravvivere o sconfiggere altri umani trasformati in mostri, Back 4 Blood segue il filone adattando perfettamente queste storie al medium videoludico. Il titolo vi fa ritrovare al centro di una guerra contro un gruppo di zombie chiamati Infestati: ovvero umani trasformati da un letale parassita in creature terrificanti determinate a nutrirsi di tutto ciò che resta dell’umanità. Con l’intera razza umana ormai estinta, tocca a voi e ai vostri amici dichiarare guerra agli Infestati e riconquistare una volta per tutte il controllo del mondo. Andiamo dunque a vedere come fare per giocare con i vostri amici a Back 4 Blood.

La coordinazione è la chiave – Back 4 Blood: come giocare con gli amici

Back 4 Blood, come detto, è un titolo che offre i suoi punti di forza nel cooperativo. La comunicazione con i membri del vostro gruppo (meglio con amici che già conoscete) è fondamentale. Infatti, senza comunicare non potrete scegliere il vostro personaggio preferito in tempo oppure coordinare la posizione del team durante le fasi di gioco. Infatti, non c’è cosa peggiore che entrare in una lobby pubblica e vedere il vostro personaggio (e dunque il vostro ruolo) preferito già preso. Per questo, se avete amici che posseggono il gioco, il problema sarà subito risolto. Una cosa non da poco è la presenza del crossplay, che vi consentirà di entrare nel vivo dell’azione e affrontare zombie con amici che giocano su piattaforme diverse dalla vostra.

Senza limiti di piattaforma – Back 4 Blood: come giocare con gli amici

Per giocare con i vostri amici in Back 4 Blood, quello che dovrete fare è semplicemente premere il pulsante per le opzioni (o start) per richiamare il classico menu di sistema. Qui, noterete diverse opzioni tra le quali: riprendi il gioco, menu social, selezione personaggio, opzioni generali e altro. Scegliete a questo punto la voce social. Sarete portati in una nuova schermata dove potrete notare la lista di tutti i vostri amici sul gioco, così come la lista amici a seconda della piattaforma (Steam, Xbox, Epic, PlayStation), il party, gli amici recenti e quelli bloccati. Se il vostro amico gioca dalla stessa vostra piattaforma verrà visualizzato nell’apposita sezione. Se invece si trova su un’altra piattaforma dovrete agire in altro modo.

Una semplice procedura – Back 4 Blood: come giocare con gli amici

Come anticipato, se il vostro amico sta giocando da un altra piattaforma, dovrete aggiungerlo andando a scegliere la relativa opzione in alto a destra nel menu. Quando apparirà la finestra apposita, aggiungete il suo nome. Ricordiamo che i nomi dei player sono gli stessi dei nomi in game e si riferiscono alle loro identità sulla piattaforma corrente. Ovvero gamer tag su Xbox, ID PSN su PS4 e PS5, il nome Steam o Epic Games. Dovrete infine inserire il numero giocatore indicato con il simbolo (#) seguito da una successione di 4 cifre.

Se avete fatto tutto correttamente, l’icona della piattaforma su cui gioca il vostro amico dovrebbe apparire con un pop up. A questo punto confermate il nome e automaticamente l’invito per l’altro giocatore verrà inviato. Il vostro amico riceverà una notifica direttamente in game (ovviamente se sta già giocando), se invece è offline, gli basterà andare a controllare nell’apposita sezione richieste amici. Una volta aggiunta l’altra persona, potete cominciare a giocare insieme. Ricordiamo ancora che gli amici che stanno su piattaforme e console diverse compariranno su una lista separata a seconda della piattaforma utilizzata.

Sete di sangue

Un’ultimo suggerimento che possiamo darvi riguarda la scelta di optare, nel menu opzioni privacy, per “only friends“, oppure “invite only“se desiderate giocare solo con i vostri amici stretti. Queste opzioni possono essere raggiunte anche dallo stesso menu social. L’opzione scelta sarà visibile in basso nello schermo. Eccoci al termine di questa nostra guida su come giocare con i vostri amici in Back 4 Blood. Come avete visto, si tratta di andare a spulciare nei vari menu, niente di complicato. Back 4 Blood è disponibile ora per tutte le console old gen, next gen e PC. Se siete fan del titolo e desiderate scoprirne tutti i segreti, leggete le nostre guide.

