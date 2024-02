Migliori rasoi elettrici per uomo | Febbraio 2024

La cura della barba è fondamentale per ogni uomo che ci tiene, ma per farlo c’è bisogno dell’utilizzo di un buon rasoio: in questa guida troverai i migliori rasoi elettrici per uomo

Si torna a parlare della cura del corpo. Dopo aver pubblicato una lista dei migliori epilatori elettrici, dedicata a ogni donna che vuole prendersi cura del proprio corpo, ora pensiamo ai nostri cari uomini. Se tu sei un uomo che vuole prendersi cura della propria barba, saprai bene che per farlo c’è bisogno di un buon rasoio elettrico che possa sporcarsi le mani e modellare la barba come più preferisci. Saprai anche che in questa lista ci saranno perlopiù prodotti della Braun, un’azienda che la sa lunga sulla cura della barba. Ad ogni modo, ecco la lista completa.

Braun Series 9 Pro Wet&Dry 9417 | Migliori rasoi elettrici per uomo

Questo rasoio elettrico ridefinisce la rasatura elettrica e garantisce la profondità, comfort e precisione sulla pelle. Adatto a ogni tipo di barba, di 1, 3 o 7 giorni, il Braun Series 9 Pro ha 5 elementi di rasatura in grado di rendere efficace ogni passata del rasoio sulla pelle. Ha una massima precisione anche sui peli più difficili, con un rifinitore di precisione Pro integrato, potenziato con acciaio per uso chirurgico che offre la massima precisione su baffi, basette e sotto il naso. Questo rasoio è stato prodotto in Germania e durerà per anni, è perfino impermeabile al 100%, con una potente batteria Li-lon da 60 minuti di utilizzo.

Panasonic ES-RW-33-H503 | Migliori rasoi elettrici per uomo

La caratteristica che rende riconoscibile questo rasoio Panasonic è la sua presa ergonomica che ne favorisce l’utilizzo. Ha anche un tagliabasette incluso che rende perfetto lo styling della barba e delle basette. Il rasoio passa delicatamente sulla pelle e rade anche i peli più difficili, anche sul collo e sul mento. Con la combinazione della testina 8-D orientabile e le lame di alta precisione, il rasoio assicura una rasatura delicata senza inutili pressioni. Inoltre è impermeabile al 100% e può essere rapidamente e facilmente pulito sotto acqua corrente e caricato tramite stazione di ricarica per un’autonomia di 30 minuti. Le lame di tecnologia giapponese e design funzionale permettono di fare un taglio netto a ogni barba.

Philips Series 9000 Wet&Dry S9985/50 | Migliori rasoi elettrici per uomo

Questo è uno dei rasoi elettrici più smart al mondo, infatti è dotato di intelligenza artificiale. Questa IA ha massima precisione e un comfort eccezionale, grazie alla tecnologia SkinIQ che rileva i peli e si adatta alla tua pelle. Ha un’estrema precisione a contatto con la pelle, taglia i peli in qualsiasi direzione grazie alle lame rotanti a 360 gradi. C’è per di più un sensore smart Pressure Guard che protegge la pelle rilevando la pressione esercitata e ti avvisa se stai premendo troppo o troppo poco. Grazie alle testine di rasatura in grado di ruotare a 360 gradi, puoi radere in tutta semplicità anche le zone più difficili da raggiungere. Per finire protegge dalle irritazioni, fino al 30% più scorrevole grazie al rivestimento Nano SkinGlide sulla testina di rasatura.

Braun Series 7 Wet&Dry 71-B1200s | Migliori rasoi elettrici per uomo

Questo rasoio elettrico per barba ha un adattamento a 360 gradi che permette di fare una rasatura uniforme anche nelle aree più difficili. Efficiente anche sulle barbe più difficili grazie alla tecnologia AutoSense del rasoio elettrico che rileva e adatta la potenza e la densità della barba, catturando e tagliando molti peli a ogni rasatura. La batteria Li-lon dura fino a 3 settimane di rasatura, con un’autonomia da 50 minuti. Inoltre si ricarica molto rapidamente, infatti bastano solo 5 minuti. Infine il rasoio è 100% impermeabile, per un utilizzo Wet&Dry e include un accessorio rifinitore di precisione per baffi e basette.

Braun Series 5 51-B1200s | Migliori rasoi elettrici per uomo

Grazie a questo rasoio Braun Series 5 puoi avere una rasatura profonda semplificata, con ben 3 lame flessibili di questo rasoio elettrico che si adattano perfettamente ai contorni del viso. Questo è efficiente anche su barbe difficili, grazie alla tecnologia AutoSense che rileva e adatta la potenza alla densità della barba. Il Sistema EasyClean consente poi una pulizia rapida e semplice, senza aver bisogno di rimuovere la testina del rasoio. Infine la batteria Li-lon dura fino a 3 settimane di rasatura (50 minuti di autonomia) e ha bisogno di soli 5 minuti di ricarica. Anche questo impermeabile al 100%.

