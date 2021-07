I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Il NES è stata di sicuro la casa per alcuni dei migliori giochi di sempre, cerchiamo però di separare il retrogaming dalla spazzatura digitale

Erano i favolosi anni ottanta quando, sul mercato delle console, giunge il NES portando con sé una carrellata di incredibili giochi che sarebbero poi stati “categorizzati” come i migliori del retrogaming. Tra le console più riconoscibili di sempre, in Italia c’era la pubblicità con uno sbarbatissimo Jovanotti, questo cassone di casa Nintendo è stata la casa di alcune delle serie più iconiche di sempre. Infatti, buona parte dei suoi titoli rivive su altre console ed è poi riapparsa anche il altre serie come, ad esempio, il sempreverde Mario Kart oppure l’immancabile Super Smash Bros.

Inoltre non bisogna dimenticare che, sia per Nintendo 3DS che per Nintendo Switch, questi classici sono tornati in vita sotto forma di prodotto scaricabile ad un prezzo praticamente irrisorio. Se poi volete provare la sensazione di quegli anni, allora, vi consigliamo di recuperare la versione mini di questa console!

Il fango sotto i pixel: non è oro tutto ciò che è retrogaming

Prima di proseguire con il nostro piccolo elenco, inutile dire che non si tratta di una classifica, facciamo una distinzione. Non tutto quello che è finito su questa macchina è stato un capolavoro come testimoniano il violentissimo Chiller, l’insensato Donkey Kong Jr. Math, il poco sviluppato Deadly Towers, l’altrettanto inutile Where’s Waldo? oppure il terrificante Back to the Future. Insomma, l’Atari non era l’unica a fare brutte trasposizioni di film famosi!

D’altra parte non va neanche dimenticato il merito di titoli come l’immortale Tetris, la sua “variante” Dr. Mario, lo strano Wrecking Crew, il primo Mario Bros., l’immancabile Pac – Man, lo spaziale Galaga, lo sparatutto orizzontale Gradius, le mazzate stellari con i due fratelli di Double Dragon, il difficilissimo Ghosts’ N Goblins e tanti altri ancora che hanno fatto la storia di questa console.

Naturalmente sarebbe stato impossibile prendere tutti i titoli usciti per questa console e classificarli dal più bello al più brutto, anche perché si tratterebbe di un parere fin troppo soggettivo, vista l’enorme mole di cartucce che vennero prodotte nel corso di quegli anni. Ma bando alle ciance, prendiamo il nostro famoso controller rettangolare e partiamo alla volta di questi classiconi, scoprendo i migliori giochi del mondo del retrogaming e in particolar modo del catalogo relativo al NES!

Super Mario Bros. – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Creato da Shigeru Miyamoto, il primo Super Mario Bros. arriva sul mercato nel 1985 rivelandosi subito un grandissimo successo commerciale grazie ad un gameplay innovativo e coloratissimo, un personaggio praticamente iconico ed una colonna sonora che non invecchia mai. Esperimento riuscito a metà con il secondo capitolo, praticamente era Yume Kōjō: Doki Doki Panic, mentre applausi per Lost Levels e per il terzo episodio che rimane uno dei capitoli più completi ed amati dai fan.

Contra – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Chi ha detto che Nintendo fa solo cose carine e coccolose? Lo dimostra perfettamente anche il primo capitolo di Metal Gear pubblicato anche per questa console. La trama era leggermente diversa, ma portava comunque la firma di Hideo Kojima al contrario del successivo Snake’s Revenge. Tornando a noi, qui siamo di fronte ad un titolo della Konami dove impersoneremo un soldato pronto a tutto intento a sbaragliare ondate di nemici, alieni e robot. Una sorta di “precursore” di Metal Slug se vogliamo.

Castlevania – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Ritorna l’eterno scontro tra bene e male con le gesta di Simon Belfont, discendente di una stirpe di cacciatori di vampiri, che dovrà affrontare il temibile Conte Dracula e le sue armate infernali. Armato della sua fida frusta Vampire Slayer, il nostro eroe affronterà creature di ogni tipo in tantissimi ambienti dai toni horror. Un modo davvero unico per sfruttare appieno tutti i chip della console assieme al sequel Castlevania II: Simon’s Quest.

Donkey Kong – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Partito come cabinato da sala giochi, il titolo è stato presto convertito per console casalinghe mostrando “in anteprima” due delle principali mascotte di casa Nintendo a parti quasi invertite. Donkey era il cattivo mentre Mario, anzi Jumpman, era l’eroe intento a salvare l’amata Pauline prima ancora di dedicarsi “unicamente” alla Principessa Peach. Il titolo darà poi il meglio con la serie Country grazie anche alla colonna sonora di David Wise.

Duck Hunt – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Sparare? Sì, ma con una le pistole più giocattolose di sempre ovvero la Zapper! Venduta in bundle con la console era la periferica ideale per tirare giù anatre di pixel e venir presi in giro dal cane più odiato dai videogiochi se si mancavano i bersagli. Semplice ed immancabile, ma se volete mettere alla prova la vostra abilità come pistoleri, allora, fate un salto su Wild Gunman.

Mega Man – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Una serie che non poteva mancare tra i migliori giochi per NES e del mondo del retrogaming, dove l’iconico protagonista in azzurro ci fa vivere mille avventure futuristiche fra robot, alieni ed altre strane creature. Primo fra tutti il malvagio Dr. Wily ed i suoi Robot Masters, un compito che si poteva portare a termine anche senza seguire un andamento lineare nel livello. Una formula che è continuata, e migliorata, sulla nostra “scatola grigia” fino al sesto capitolo del 1993 dove già impazzava lo SNES.

Prince of Persia – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Inizialmente pensato per macchine come l’Apple II, il titolo si è poi letteralmente diffuso a macchia d’olio anche su MS-DOS, Amiga, Atari ST, TurboGrafx-16, Game Boy, Sega Master System e tanti altri ancora. Ambientato in una Persia medievale, impersoneremo un solitario avventuriero che dovrà salvare l’amata principessa rapita dal perfido visir Jaffar. Armatevi di spada e di tutto il vostro coraggio, si parte alla volta delle tante sale del palazzo in questo classico del retrogaming ed uno dei migliori giochi per NES.

Punch – Out!! – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Se vi sono piaciuti i filmoni come Rocky oppure le serie più classiche come Rocky Joe, allora, questo titolo non vi è nuovo. Qui impersonerete il giovane pugile Little Mac che dovrà vedersela contro una serie di colossali avversari, tra questi c’è anche Mike Tyson, mentre un familiare e baffuto arbitro segue l’incontro. Le mosse a disposizione non sono tantissime perciò, quello che conta davvero, è la rapidità di azione ed il montante caricato al momento giusto.

Kirby’s Adventure – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Coloratissimo, divertente, folle, frenetico, terminabile in mille modi diversi, tutto questo e molto altro ancora è la prima avventura della palletta rosa di casa Nintendo su una sua console casalinga dopo il fortunato esordio su Game Boy. Qui il nostro eroe dovrà affrontare il Re Dedede, monarca della Terra dei Sogni, che si è impossessato dello Scettro di Stella impedendo al nostro eroe ed a tutti gli altri abitanti di sognare. Come se non bastasse lo ha rotto in più pezzi dandolo ai suoi scagnozzi, indovinate chi dovrà salvare i sogni di tutti?

Ninja Gaiden – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Avete presente cosa vuol dire il termine difficoltà? Bene, qui lo potrete elevare alla massima potenza seguendo le gesta del ninja Ryu Hayabusa giunto fino in America per vendicare il padre. Qui si scontrerà con il malvagio Jaquio, che vuole conquistare il mondo, ed i suoi sgherri. Noto anche come Shadow Warriors, questo titolo vi vedrà impegnati in salti acrobatici, mosse speciali, katane e shuriken a tutto spiano. Se vi piacciono i film di arti marziali, in tal caso consigliamo anche Kung-Fu Master, e di ninja adesso sapete su cosa orientarvi.

Street Gangs – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Noto anche come River City Ransom, il titolo, uno dei capisaldi del catalogo NES e tra i migliori giochi della storia del retrogaming, è stato prodotto dalla Technōs Japan e, nonostante una iniziale indifferenza, è riuscito a farsi strada del cuore dei fan grazie al suo carattere scanzonato. Teniamo poi conto che stiamo parlando degli stessi autori dei capitoli di Double Dragon e titoli come Super Dodge Ball e Downtown Nekketsu Kōshinkyoku Soreyuku Daiundōkai. La storia è piuttosto semplice e vede i due protagonisti contro tutta la scuola e la città per liberare la ragazza di uno dei due. Chiaro, lineare, divertente, soprattutto in coop, da provare!

Ice Climber – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Vi piacciono i platform con delle ambientazioni un po’ particolari, dei nemici piuttosto curiosi e con una buona dose di difficoltà? Se la vostra risposta è sì, allora, questo è il titolo che fa per voi e per chiunque voglia affrontare una sfida del genere in coop. Come suggerisce il titolo dovrete scalare una montagna di ghiaccio altissima spaccando gli ostacoli con il martellone di legno e sconfiggendo i vari nemici. Buona fortuna giovani scalatori, ne avrete bisogno. In caso rifatevi le ossa su Mario Bros.

The Legend of Zelda – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Altra immancabile creazione di Shigeru Miyamoto, tra le più ispirate alla sua stessa infanzia, che ha portato l’high fantasy su tutto un altro livello. Una storia semplice, ma coinvolgente e tantissimi dungeon, nemici ed enigmi ad attendere il nostro eroe Link in cerca della principessa Zelda. Colonna sonora iconica, i primi due titoli per la console Nintendo rivedranno la luce sotto forma di Game & Watch nel corso di quest’anno.

Metroid – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

Una grande avventura spaziale per la nostra mitica Samus che, assieme al già citato Castlevania, andrà a definire il genere dei “metroidvania” che vengono ripresi anche adesso. Purtroppo la serie vedrà i suoi seguiti solo dallo SNES in poi e, per questa console, è stato proprio un “one shot”. Presto in arrivo anche un nuovo attesissimo capitolo!

Final Fantasy – I migliori giochi per NES: chicche di retrogaming

La creatura perfetta di Hironobu Sakaguchi, la sua fantasia finale, che qui prende vita sotto le note del noto compositore Nobuo Uematsu. Pietra miliare del JRPG per antonomasia, su questa console i giocatori dell’epoca potranno veder uscire i primi due capitoli (nel 1987 e nel 1988) per poi ritrovare il tutto sulla prima PlayStation con Final Fantasy VII.

In conclusione

Chiudendo le fila del discorso, questi erano solo alcuni tra i migliori giochi per quella fantastica console che era il NES, autentiche gemme del retrogaming che ancora oggi possono venire scoperte e rigiocate ancora ed ancora. Infatti, chi ha una Nintendo Switch o un 3DS, può ancora ritrovare tutte queste emozioni ad 8 bit! In ogni caso, per chi volesse gli originali, consigliamo sempre una visitina presso i principali mercatini dell’usato in cerca di altri tesori pixellosi.

Comunque sia, se volete rivivere anche voi queste splendide avventure al giusto prezzo, magari riadattate agli standard odierni, allora cliccate qui, mentre, per rimanere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!