Torino-Frosinone: dove vedere la partita?

Il pomeriggio domenicale risulta sempre molto intrigante e presenta una sfida particolare. Scopriamo dove vedere Torino-Frosinone

I diritti televisivi sono diventati un punto fisso per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si ha con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se ciò risulta un punto di forza favore per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato si presenta come uno svantaggio per tifosi e utenti, i quali si ritrovano praticamente costretti a cercare molte notizie in merito ai match. Proprio per questo lo scopo dell’articolo diviene più chiaro: si vuole infatti spiegare dove vedere Torino-Frosinone e quali saranno i protagonisti della sfida.

La giornata 33 metterà a confronto due squadre, con la prima che ha ottenuto un’altra tranquilla permanenza e l’altra che ha perso entusiasmo.

Dove vedere Torino-Frosinone: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Il Torino si ritrova al nono posto in classifica con 45 punti, a pochi passi da un’Europa che non ha mai cercato di agguantare. L’ultimo score ha evidenziato una leggera inflessione con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta (evitabile). In terzultima posizione con 27 punti, il Frosinone sta cercando di aggrapparsi alla speranza di ritrovare quell’entusiasmo di metà stagione, nonostante le ultime uscite abbiano portato i ciociari ad ottenere tre pari importanti. Scopriamo così dove poter vedere Torino-Frosinone, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, ha scalato le gerarchie, conquistandosi il giusto spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi simultaneamente. Occorreranno così pochi passaggi per poi virare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi è molto diversa. Per quanto riguarda la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che conta l’intero calendario. A questi servizi si aggiungono i match delle squadre estere e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero collegabili a Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con gli altri sport, come ad esempio Golf, NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, saranno necessari pochi passaggi per poi cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Torino-Frosinone sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 21 Aprile alle ore 15:00, terreno di gioco lo Stadio Olimpico Grande Torino della medesima città. Si ricorda di possedere una VPN per evitare spiacevoli inconvenienti.

Torino-Frosinone, probabili formazioni

Due squadre diverse, soprattutto per gli obiettivi stagionali. I punti servono però ad entrambe.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier.

Tutte e due pronte a vincere, chi ci riuscirà? Dateci la vostra opinione. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news sul mondo social e web.