Razer Firefly V2 Pro: il tappetino per mouse da gioco illuminato

Il Razer Firefly V2 Pro è una scelta ideale per i giocatori che cercano innovazione e stile nel loro setup. Con il suo design completamente illuminato , offre effetti visivi sorprendenti, mentre la superficie microtesturizzata assicura prestazioni ottimali del sensore e una migliore giocabilità. Grazie a Razer Synapse, è possibile personalizzare ampiamente l’illuminazione per creare un’atmosfera di gioco coinvolgente e coerente.

Oltre alla sua estetica accattivante, il Firefly V2 Pro dispone di una porta USB A integrata per il dongle del mouse wireless e di un cavo USB C removibile che consente di alimentare il tappetino o di ricaricare il mouse. La base antiscivolo assicura la stabilità durante le sessioni di gioco più intense, garantendo un posizionamento sicuro su qualsiasi setup da gioco RGB d’elite.

Progettato per offrire precisione e velocità , presenta una superficie a basso attrito e microtesturizzata ottimale per i sensori ottici. Le 15 zone di illuminazione personalizzabili alimentate da Razer Chroma RGB garantiscono un’esperienza di gioco immersiva con effetti di luce dinamici e reattivi.

