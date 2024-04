Citroen C3 Aircross 2024: il futuro dell’ibrido e dell’elettrico

Il futuro dell’ibrido e dell’elettrico è incarnato nella nuova Citroen C3 Aircross 2024. La data di lancio è prevista per l’estate

L’attesa è finita: sono state svelate le prime immagini della nuova Citroen C3 Aircross 2024, erede del popolare SUV compatto francese. La vettura, che condivide la piattaforma con la berlina C3, si presenta con un design rinnovato e un’offerta di motorizzazioni che guarda al futuro, con l’elettrico in prima linea. Andiamo subito a parlare del nuovo design del SUV. Questo si allinea alla nuova identità del marchio, abbandonando le forme arrotondate per uno stile più geometrico e deciso. La parte anteriore è caratterizzata dalla firma luminosa a tre segmenti, già vista sulla C3, mentre il cofano è alto e orizzontale. I parafanghi sono più larghi e le carreggiate più ampie, a tutto vantaggio della stabilità su strada.

Citroen C3 Aircross 2024: l’offerta di motori ibrida ed elettrica

Oltre al classico motore termico, il nuovo SUV della storica casa automobilistica francese sarà disponibile in versione ibrida e elettrica. La variante ibrida dovrebbe abbinare il motore PureTech da 1.2 litri e 100 CV al sistema Mild-Hybrid a 48 Volt del Gruppo Stellantis, con un motore elettrico da 28 CV e 55 Nm, una batteria da 0,9 kWh e un’autonomia in modalità elettrica fino a 30 km/h. La versione completamente elettrica, invece, dovrebbe adottare lo stesso powertrain della C3 berlina, con un motore elettrico da 113 CV, la batteria da 44 kWh e un’autonomia che arriva fino a 300 km.

Il marchio ha annunciato che tutte le informazioni dettagliate sulla nuova Citroen C3 Aircross 2024, incluse le caratteristiche complete e i prezzi, saranno comunicate con l’approssimarsi della data di lancio, prevista per l’estate del 2024. Bisogna soltanto aspettare qualche mese per vedere dal vivo il suo design rinnovato, la versatilità e l’elettrificazione della sua gamma di motori. Già da ora si candida a giocare un ruolo da protagonista nel mercato dei SUV compatti, offrendo una mobilità moderna e sostenibile.

