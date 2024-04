Questa lavatrice Candy slim è in offerta su Unieuro!

Dare una bella ripulita ai propri vestiti che indossiamo ogni giorno richiede sempre una certa fatica e un certo impegno, specialmente quando non si ha una buona lavatrice a disposizione. Da oggi potete risparmiare molte più energie grazie all’offerta di Unieuro sulla lavatrice Candy slim!

Quando arriva il momento in cui bisogna occuparsi delle faccende di casa, a meno che non abbiate la passione per il lavoro da casalinghi, è sempre una grande rottura. Per questo in occasioni del genere possono tornare molto utili degli ottimi aggeggi che possano darci una mano nel lavoro, rendendolo molto più leggero, facile e veloce. Questo è quello a cui ha pensato l’azienda produttrice di elettrodomestici italiana Candy. Quest’azienda è a dir poco sublime nella produzione dei suoi elettrodomestici e ne produce sempre a favore del risparmio energetico, ma ma per avere maggiori informazioni sul consumo energetico delle lavatrici potete cliccare qui. Esatto, è proprio di lavatrici che si parla oggi. Su Unieuro potete trovare in offerta la lavatrice Candy slim ad un prezzo unico, a soli 399 euro invece di 599 euro, quindi un risparmio di ben 200 euro!

Per accedere all’offerta non dovete fare altro che cliccare qui.

Lavatrice Candy RapidÓ Slim, una soluzione smart e veloce in offerta su Unieuro

La prima cosa da tenere in considerazione è che questa lavatrice appartiene alla classe di risparmio energetico A, questo significa quindi che il suo utilizzo vi farà consumare davvero poca energia, in modo da non incorrere in bollette della luce troppo alte. Inoltre ha un cestello con una capienza di 7 kg, che vi permetterà quindi di lavare più vestiti nello stesso momento. Ma la parte più importante e interessante è il come questi vestiti vengono puliti. Si chiama Candy RapidÓ proprio perché ha ben 9 programmi di pulizia molto veloci e intuitivi, con i quali potrete scegliere il piano di pulizia più adatto alle vostre esigenze e farlo anche in modo molto intuitivo, smart.

Questa è praticamente la soluzione migliore sia se cercate di risparmiare soldi, sia se allo stesso tempo state cercando un ottimo prodotto che vi renda la vita facile. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre imperdibili offerte come questa e molto altro!