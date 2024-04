La Nikon Z f è la mirrorless fullframe dal design classico e accattivante, in promozione fino al 5 maggio con una promo primavera davvero imperdibile!

La Nikon Z f è una fotocamera mirrorless in formato full frame FX capace di unire uno stile “classico” a tecnologia avanzata e prestazioni superiori. Il design elegante, stiloso e sofisticato della nuova Nikon Z f riporta alla mente l’iconica Nikon FM2 del 1982, una delle fotocamere a pellicola più famose del noto brand giapponese.

Dal 16 aprile al 5 maggio la Z f (body) e nei kit con NIKKOR Z 40mm f/2 SE e con NIKKOR Z 24-70 mm f/4 S è in promozione con un’offerta speciale. Tutti coloro che la acquisteranno sul sito o presso uno dei punti vendita autorizzati Nikon aderenti alla campagna riceveranno un premio: il FTZ II Mount Adapter, l’adattatore per obiettivi F-Mount.



Per ricevere il premio sarà necessario registrare l’acquisto del prodotto Nikon sul sito entro e non oltre 10 giorni dall’acquisto, come risultante dallo scontrino/fattura e indicando il punto vendita presso il quale ha effettuato l’acquisto.

Nikon Z f: promo per gli scatti di primavera

Dotata dello stesso processore di elaborazione delle immagini EXPEED 7 della Nikon Z 9, la Z f consente la ripresa di fotografie e video di altissima qualità. Concentrato di stile e sostanza, questa nuova fotocamera si caratterizza per una tecnologia all’avanguardia, che include eccezionali prestazioni AF e VR, proponendosi come strumento perfetto per coloro che desiderano esprimere la propria creatività in ambiente foto e video.

Le caratteristiche principali della Nikon Z f includono:

Un design di tradizione che si ispira all’iconica FM2

L’influenza della tradizione Nikon è chiara nei dettagli quando si parla di Z f. Il look retrò riflette l’iconica FM2, così come l’adozione delle ghiere, del pulsante di scatto e l’utilizzo del logo Nikon usato negli anni ’70 e ’80. Tutte le ghiere di controllo in ottone sono incastonate in un corpo in lega di magnesio, offrendo una confortante sensazione di alta qualità. Il corpo camera è inoltre personalizzabile con sei diverse finiture di alta qualità, in aggiunta al modello standard in bianco e nero, per coordinare la fotocamera con il proprio stile personale.

Nuove funzioni che ampliano le possibilità creative

Oltre al Picture Control monocromatico convenzionale, la Z f è stata dotata di due nuovi Picture Control: monocromatico uniforme e monocromatico a toni profondi. È stata aggiunta una posizione in bianco e nero dedicata al selettore di foto e video per attivare la commutazione immediata tra i controlli. La fotocamera è inoltre dotata di una varietà di altre funzioni e funzionalità entusiasmanti, tra cui Creative Picture Control e Ripresa pixel-shift con micro-spostamento del sensore, grazie a cui la fotocamera genera immagini con una risoluzione più alta rispetto a quella consentita con la ripresa standard. La Z f è la prima Nikon a supportare questa funzionalità.

Prestazioni video migliorate per esigenze diversificate

La nuova fotocamera offre diverse ed entusiasmanti funzioni di ripresa video, inclusa la registrazione a 10 bit direttamente on-camera, utilizzando H.265, oltre a essere in grado di registrare fino a 125 minuti in 4K UHD. Ulteriori funzioni sono state ereditate dalla Z 9, inclusa la possibilità di regolare la sensibilità ISO in step di 1/6 EV e la visualizzazione di una cornice rossa durante la registrazione video.

Prestazioni superiori con tecnologie all’avanguardia

La Z f è alimentata dal processore di elaborazione delle immagini EXPEED 7 di ultima generazione, garantendo così, tra le altre cose, un’elevata qualità in sensibilità ISO. Oltre ad avere gli stessi nove tipi di rilevazione del soggetto presenti nella Z 8, poi, sono state migliorate le prestazioni di inseguimento tracking quando si utilizza il rilevamento del soggetto. La fotocamera è ulteriormente supportata dalla funzione di stabilizzazione integrata e dall’e-VR elettronico potenziato, che migliorano la qualità delle immagini durante le riprese in interni al buio o quando c’è poca luce.

Prezzi e disponibilità

La Nikon Z f è disponibile a partire da € 2.499, in versione Body, in kit Classic con NIKKOR Z 40mm f/2 Special Edition e in kit Zoom con NIKKOR Z 24-70mm f/4 S.

E voi cosa ne pensate di questa promo primaverile di Nikon Z f? Fateci sapere nei commenti se ne approfitterete e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le news sul mondo della fotografia.