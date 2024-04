Sassuolo-Lecce: dove vedere la partita?

Uno scontro diretto in chiave salvezza, che rende ancora più intrigante la Domenica. Scopriamo dove vedere Sassuolo-Lecce

I diritti tv sono ormai un punto fisso per questo nuovo mondo del calcio. Un segno evidente di questo cambiamento lo si ha con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima sia l’unica a poterne vantare la piena esclusività. Se questo comporta un punto a favore per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte si rivela un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano di conseguenza costretti a ricercare informazioni utili in merito alle sfide in programma. Da qui si può dare un senso al seguente articolo, che ha lo scopo di spiegare dove vedere Sassuolo-Lecce e scoprire i probabili protagonisti.

La giornata 33 continua allora con le sfide della Domenica e il lunch match fa pregustare un confronto acceso.

Dove vedere Sassuolo-Lecce: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al 19esimo posto in classifica con 26 punti, il Sassuolo non se la passa affatto bene, visto che i neroverdi si ritrovano ad un passo dalla retrocessione. Un pronostico difficile da ipotizzare ad inizio stagione. In 13esima posizione con 32 punti, il Lecce si sente appena più sicuro a livello psicologico, contando cinque lunghezze dalla zona calda, ma per entrambe perdere sarebbe un problema. Scopriamo allora dove poter vedere Sassuolo-Lecce, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è ritagliata il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale solamente DAZN può infatti garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si può usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Sarà necessario giusto qualche secondo per eseguire alcune operazioni, cliccando infine sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte è del tutto diversa. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta l’intero calendario. A questi servizi si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli appuntamenti di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con gli altri sport, quali Tennis, NBA, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € per ogni mese, basteranno poche semplici operazioni che collegano al link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la dicussione, si ritorna all’argomento principale: Sassuolo-Lecce sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Domenica 21 Aprile alle ore 12:30, lunch match di giornata che verrà giocato al MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Non dimenticate di munirvi di una VPN durante il vostro percorso su internet.

Sassuolo-Lecce, probabili formazioni

Entrambe pronte a vincere, più che convinzione è una viscerale speranza.

Di seguito le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Doig; Obiang, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

Una delle due riuscirà ad avere la meglio? Diteci cosa ne pensate. Non dimenticate di seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati su ogni notizia del mondo social e web.