Kingdom Come: Deliverance 2, ufficialmente rivelato il trailer

L’argento profondo del cavallo da guerra è pronto per una seconda cavalcata, nell’atteso trailer ufficiale di Kingdom Come: Deliverance 2

Dopo tanti rumor ed un leak accidentale, finalmente il trailer del prossimo progetto di Warhorse Studios è stato ufficialmente rilasciato dal publisher Deep Silver e si tratta di Kingdom Come: Deliverance 2. Il sequel del GdR d’azione del 2018 esce quest’anno su PS5, Xbox Series X/S e PC. Potete ammirare il video qui sotto. Il titolo, ambientato sempre in Boemia, vede Henry of Skalitz tornare come protagonista mentre cerca vendetta per l’omicidio dei suoi genitori nel quindicesimo secolo. Nel suo viaggio, incontrerà figure memorabili come il Re d’Ungheria e Sigismondo la “volpe rossa” di Lussemburgo. La campagna prevede oltre cinque ore di cutscene, stando ai creatori.

Cos’altro sappiamo di Kingdom Come: Deliverance 2 dal trailer

Il combattimento di Kingdom Come: Deliverance 2, come potete vedere anche nei 14 minuti di gameplay qui sotto e nel trailer di poco fa, è di nuovo in prima persona. Henry avrà dalla sua molte armi storicamente accurate, che si tratti di rozzi strumenti di morte o di un equipaggiamento più elegante come archi o spade. È naturalmente anche possibile cimentarsi in attività come il tiro con l’arco o improvvisarsi fabbri durante i vari viaggi tra città e taverne differenti. Le campagne e i castelli di questo attesissimo sequel ci attendono al day one; siamo fiduciosi di poterci aspettare notizie in merito al più presto. Come ad esempio, se va tutto bene, una data di uscita più precisa.

