Lavatrice Whirlpool: ecco il modello in offerta da Unieuro

Una lavatrice Whirlpool è in offerta da Unieuro, parliamo esattamente del modello WSB 725 K IT, un concentrato di tecnologia ed efficienza

La lavatrice Whirlpool da Unieuro in offerta è dotata delle più moderne tecnologie per garantire un bucato perfetto in ogni occasione. Tra le tecnologie più innovative troviamo:

Tecnologia 6° SENSO : questa tecnologia intelligente regola automaticamente i parametri di lavaggio in base al tipo di carico, garantendo risultati eccellenti e ottimizzando i consumi.

: questa tecnologia intelligente regola automaticamente i parametri di lavaggio in base al tipo di carico, garantendo risultati eccellenti e ottimizzando i consumi. Funzione vapore: il vapore igienizza il bucato in profondità, eliminando il 99,9% dei batteri e delle muffe, e aiuta a stirare i capi più facilmente.

il vapore igienizza il bucato in profondità, eliminando il 99,9% dei batteri e delle muffe, e aiuta a stirare i capi più facilmente. Programma Rapido30: questo programma lava il bucato in soli 30 minuti, ideale per chi ha poco tempo a disposizione.

questo programma lava il bucato in soli 30 minuti, ideale per chi ha poco tempo a disposizione. Motore inverter: il motore inverter garantisce silenziosità, efficienza energetica e durata nel tempo.

il motore inverter garantisce silenziosità, efficienza energetica e durata nel tempo. Tecnologia Antibatterica: questa tecnologia impedisce la proliferazione di batteri all’interno della lavatrice, garantendo un bucato sempre igienico.

questa tecnologia impedisce la proliferazione di batteri all’interno della lavatrice, garantendo un bucato sempre igienico. Connettività Wi-Fi: grazie alla connettività Wi-Fi, è possibile controllare la lavatrice a distanza tramite smartphone o tablet.

grazie alla connettività Wi-Fi, è possibile controllare la lavatrice a distanza tramite smartphone o tablet. Funzione AutoClean: questa funzione avvia automaticamente un ciclo di pulizia del cestello, garantendo una manutenzione semplice e veloce.

La lavatrice Whirlpool da Unieuro in offerta rappresenta una grande occasione per munirsi di un elettrodomestico di ultima generazione pagando soltanto 379,90 euro.

Oltre alle tecnologie sopracitate, il modello WSB 725 K IT offre una vasta gamma di funzioni e caratteristiche aggiuntive, come:

Diverse capacità di carico, da 7 kg a 12 kg, per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie.

Centrifugazione variabile, da 1000 a 1400 giri al minuto , per asciugare il bucato in modo rapido ed efficace.

, per asciugare il bucato in modo rapido ed efficace. Molteplici programmi di lavaggio, per trattare al meglio ogni tipo di tessuto.

Funzioni speciali, come il programma anti-allergia , il programma lana e il programma lavaggio a mano.

, il programma lana e il programma lavaggio a mano. Design moderno ed elegante, che si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento.

Basta entrare nel sito di Unieuro oppure recarsi presso il punto vendita più vicino, dove si possono anche scoprire tutte le altre promozioni in corso.

