E3 2021: annunciato Metroid Dread nel corso del Nintendo Direct!

Nel corso del Nintendo Direct che sta avendo luogo sul palco virtuale dell’E3 2021, giungono anche, e finalmente oseremmo dire, interessanti novità sulla serie di Metroid con l’annuncio del nuovo capitolo 2D chiamato Dread

Nintendo Switch è una bellissima fucina di titoli Nintendo. Basti pensare a Super Mario, Mario Kart, The Legend of Zelda o Pokémon per capire quanto la grande N tenga ai suoi brand, e quanto li abbia saputi coltivare nel corso del tempo. Tutti quanti, davvero, hanno delle punte di diamante anche sull’ultima console disponibile, l’ibrida Nintendo Switch, che vanta un catalogo di titoli first party (ma ormai anche third party) davvero invidiabile. Tutti quanti, davvero, tutti quanti tranne Metroid. Cinque anni fa (ormai!) uscì Metroid: Samus Returns su Nintendo 3DS, che ci fece ben sperare per un ritorno in auge della serie. Dopo l’annuncio di Metroid Prime 4, però, le nostre aspettative sono state disilluse e quando Nintendo annunciò di aver riavviato lo sviluppo ci siamo un po’ rassegnati. Sbagliando, a quanto pare.

Nel corso del Nintendo Direct che sta andando in onda in questo E3 2021 è stato annunciato un nuovo titolo della serie di Metroid, completamente in 2D, dando quindi seguito ai rumor che si erano susseguiti nel corso degli ultimi mesi. Il gioco si chiama Metroid Dread ed è stato presentato con un trailer davvero entusiasmante nel corso della conferenza di Nintendo. Ve lo lasciamo proprio qua sotto, così da potervelo gustare insieme a noi!

E3 2021: Metroid è ancora vivo, ecco Dread!

Il gioco, come abbiamo detto, è completamente 2D e abbiamo potuto vedere Samus muoversi velocemente in ambienti molto dettagliati e belli da vedere, combattendo contro robotici nemici letali e sparando colpi in ogni direzione. E non solo, non ci speravamo minimamente, ma Nintendo ha anche annunciato la data d’uscita ufficiale di Metroid Dread. Il gioco sarà infatti disponibile dal prossimo 10 agosto e noi non vediamo l’ora di poterci mettere le mani sopra!

E queste sono tutte le novità in merito a Metroid provenienti dal Nintendo Direct che si sta tenendo sul parco virtuale dell’E3 2021. Siete appassionati della serie della stupenda Samus? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!