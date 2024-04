Huawei Pura 70 Series: ufficiali gli eredi della serie P

Ufficiale la nuova serie di smartphone flagship Huawei Pura 70, segnerà il ritorno del gigante cinese? Scopriamolo

Huawei torna sulla scena degli smartphone con la serie Pura 70, una famiglia di quattro dispositivi di fascia alta che punta a riconquistare il mercato. Tutta la serie Pura 70 vanta un design elegante e moderno, con un display LTPO OLED da 6,6 pollici (Pura 70) o 6,8 pollici (Pura 70 Pro, Pro+ e Ultra) con refresh rate a 120Hz e luminosità di picco di 2500 nits. Il vetro Kunlun Glass 2 garantisce resistenza a graffi e cadute.

Huawei Pura 70: hardware

Tutti i modelli sono dotati del processore octa-core Kirin 9010 e dispongono di 12GB di RAM. La memoria interna varia a seconda del modello, con opzioni da 256GB a 1TB. Il sistema operativo è HarmonyOS 4.2.

Il comparto fotografico è un punto di forza della serie Pura 70. Il modello base, Pura 70, presenta una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50MP, un grandangolo da 12,5MP e un teleobiettivo da 12MP. I modelli Pro, Pro+ e Ultra offrono configurazioni più avanzate, con un sensore principale da 50MP con apertura variabile, un teleobiettivo con zoom ottico 3,5x o 5x e un sensore aggiuntivo per foto ultrawide. La fotocamera anteriore da 13MP è presente su tutti i modelli.

Altre caratteristiche

Tra le altre caratteristiche degne di nota troviamo la connettività satellitare (su tutti i modelli tranne Pura 70), la ricarica rapida a 66W o 100W, la ricarica wireless e la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

Prezzi e disponibilità

Al momento, la serie Pura 70 è stata annunciata solo per il mercato cinese. I prezzi partono da circa 720 euro per il Pura 70 base e arrivano a circa 1.470 euro per il Pura 70 Ultra con la massima configurazione di memoria. Non vi è ancora notizia ufficiale sulla disponibilità in Italia.

La serie Pura 70 rappresenta il tentativo di Huawei di tornare a competere nel mercato degli smartphone di fascia alta. I dispositivi offrono specifiche tecniche interessanti e un design accattivante, ma il prezzo elevato e l’incertezza sulla disponibilità in Italia potrebbero limitarne il successo.

Comprerete i nuovi dispositivi di Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invitiamo poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità sul mondo tech.