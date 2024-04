FSP presenta la nuovissima linea di alimentatori PSU VITA GM

FSP ha presentato la sua nuovissima linea di PSU VITA GM. Nuovi design con un’erogazione di potenza impressionante

FSP Group, leader mondiale nella produzione di alimentatori ad alte prestazioni e componenti per PC, presenta con entusiasmo la nuova linea di alimentatori VITA GM. Progettata per alimentare la prossima generazione di PC. La serie VITA GM, caratterizzata dall’efficienza Gold e dai cavi modulari, rappresenta l’apice della tecnologia avanzata per l’erogazione di alimentazione e la sua affidabilità nel tempo. Appositamente progettata per soddisfare le future esigenze informatiche.

Disponibile in varie opzioni di potenza, da 650 W a 1000 W, ogni unità della serie offre eccezionale efficienza e versatilità. Questa nuova linea di alimentatori vanta un design rinnovato e pulito, realizzato con materiali di alta qualità, ed è disponibile in due opzioni di colore: elegante nero e incontaminato bianco, per soddisfare le preferenze degli utenti.

Dettagli sulla nuova linea di alimentatori PSU VITA GM di FSP

In conformità con gli ultimi standard tecnici, la serie VITA GM è progettata per soddisfare e superare i requisiti più recenti del “modern computing”. Gli alimentatori della serie offrono un tempo di mantenimento del carico consigliato da Intel di 17 ms all’80%. Garantendo così un flusso stabile di alimentazione e protezione da interruzioni di corrente, correnti di spunto e sbalzi di tensione. Con un tasso di efficienza superiore al 90% a carichi tipici, questa serie dimostra un’ingegneria di alta qualità.

L’attenzione per l’affidabilità è evidente nell’uso di condensatori bulk giapponesi da 105°C, rinomati per la loro durata. Inoltre, le ventole con cuscinetti idraulici da 120 mm offrono raffreddamento ottimale con bassi livelli di rumore. Nonostante le dimensioni compatte di 140 x 150 x 86 mm, queste PSU mantengono prestazioni robuste.

Il design completamente modulare del cablaggio facilita l’installazione e migliora il flusso d’aria all’interno del case del PC. La sicurezza è garantita con protezioni complete come OCP, OVP, SCP, OPP, UVP e OTP. Le PSU VITA GM sono conformi alle ultime specifiche Intel ATX versione 3.1 e agli standard PCIe Gen 5.1, con connettori nativi 12V-2×6. Garantendo la gestione delle massime escursioni di potenza totale.

Efficienza senza precedenti e grande applicabilità

L’introduzione della serie VITA GM da parte di FSP Group segna un passo significativo nella tecnologia degli alimentatori, combinando efficienza senza precedenti con un’ampia applicabilità. Coperte da una garanzia completa di 10 anni, queste PSU dimostrano l’incrollabile dedizione di FSP alla qualità e alla soddisfazione del cliente. La serie VITA GM si rivolge a una vasta gamma di utenti; da appassionati di giochi a professionisti, dimostrando la sua versatilità e capacità di adattarsi alle esigenze dell’informatica moderna. Con questo lancio, FSP Group conferma la sua leadership nel settore degli alimentatori. Continuando a spingersi oltre i limiti delle prestazioni e dell’affidabilità.

