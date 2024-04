Maserati in Formula E: la sua seconda volta a Tokyo

Grande risultato della Maserati in Formula E: secondo posto conquistato al Gran Premio di Tokyo. Adesso gli occhi sono puntati sul prossimo appuntamento a Misano

Maserati in Formula E: un binomio ormai vincente. Dopo il trionfo di Jakarta dello scorso anno, il 30 marzo 2024 il team ha conquistato il secondo posto al Gran Premio di Tokyo, grazie alla strepitosa performance di Maximilian Günther. Un podio emozionante per il pilota tedesco, che ha conquistato la sua quinta vittoria in carriera e ha regalato al brand il suo secondo trionfo nella serie elettrica. La gara, disputatasi su un circuito cittadino “nervoso” ricavato nei pressi della baia di Tokyo, è stata ricca di sorpassi e spettacolo. Günther ha ottenuto la vittoria partendo dalla prima fila, ma dietro al poleman Oliver Rowland. Il pilota britannico, al suo terzo podio consecutivo con la Nissan, ha concluso la gara in seconda posizione, mentre il terzo gradino del podio è andato a Jake Dennis, campione del mondo in carica, al volante della Porsche 99X Electric.

Maserati in Formula E: prossimo appuntamento a Misano Adriatico

La classifica generale del campionato non ha subito grandi scossoni, con Nick Cassidy (Jaguar TCS) che mantiene la testa della classifica piloti a pari punti con Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche). Tuttavia, il trionfo della casa automobilistica e la prestazione di Günther dimostrano la competitività del team e la sua capacità di lottare per la vittoria.

Il weekend di Tokyo è stato ricco di novità anche per il futuro della Formula E. Nissan ha ufficializzato il suo impegno nella serie fino al 2030, diventando il primo costruttore a estendere l’accordo anche per la Gen4, la nuova generazione di vetture che entrerà in servizio nel 2027. Inoltre, Lola Cars e Yamaha hanno annunciato il loro ingresso nella competizione a partire dalla stagione 2025-2026. L’appuntamento italiano con la Maserati in Formula E è fissato a Misano Adriatico, dove si correranno gli ePrix numero 6 e 7. Günther è pronto a dare il massimo per conquistare un altro podio davanti al pubblico di casa.

