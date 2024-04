Verona-Udinese: dove vedere la partita?

Il Sabato sera si chiude con uno scontro diretto molto delicato per entrambe. Ma dove vedere Verona-Udinese? Scopriamolo

I diritti televisivi sono diventati un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segno evidente di questo cambiamento lo si evince con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se ciò comporta un punto a favore per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato si rivela un aspetto negativo per tifosi e utenti, che si ritrovano di conseguenza costretti a cercare molte informazioni sulle gare di loro interesse. Proprio così è possibile usufruire dell’articolo in questione, che vuole spiegare dove vedere Verona-Udinese e quali potrebbero essere le scelte dei tecnici.

La giornata 33 regalerà un “ambiguo” Saturday night, che potrebbe emozionare in positivo e in negativo.

Dove vedere Verona-Udinese: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al 16esimo posto in classifica con 28 punti, l’Hellas Verona si ritrova ad una sola lunghezza dalla zona calda e giunge da un successo, due pareggi e altrettante sconfitte. A pari punti, ma una posizione in su, compare l’Udinese che arriva da uno score praticamente identico, con il record di pareggi: ben 16. Stessi gol fatti – 30 – e difese molto simili: gli scaligeri 47 sigilli, i friulani 44. Scopriamo allora dove poter vedere Verona-Udinese, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha ottenuto uno spazio importante all’interno della sfera calcistica. Attualmente solo DAZN riesce infatti a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle gare della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie a cui si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi simultaneamente. Basterà impiegare qualche secondo per eseguire alcune operazioni, cliccando infine sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta dei servizi si mostra completamente diversa. Per quel che concerne la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che include l’intero calendario. A queste possibilità si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con gli altri sport, come ad esempio NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, con semplici operazioni che porteranno al link che rimanda a NOWTV.

Chiuso il discorso delle piattaforme, è possibile dare una risposta definitiva: Verona-Udinese sarà trasmessa anche su Sky. Terreno di gioco è lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, si scenderà in campo Sabato 20 Aprile alle ore 20:45. Ricordiamo quanto sia importante utilizzare una VPN durante la navigazione su internet.

Verona-Udinese, probabili formazioni

Scaligeri e friulani, punti che scottano come lava, perché la salvezza è a pochi passi, così come il dirupo retrocessione.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Folorunsho, Suslov; Lazovic, Noslin; Bonazzoli.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

Regneranno tensione e paura o una delle due potrà vincere? Dateci il vostro parere, ma non dimenticate di seguire tuttotek.it per non perdervi news sul mondo social e web.