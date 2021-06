E3 2021: ritorno alle origini con il Game & Watch di Zelda

Sul palco dell’E3 2021 c’è stato anche un po’ di spazio per il retrogaming come dimostrato dal Game & Watch “targato” The Legend of Zelda

Presentato dal mitico Eiji Aonuma durante la Nintendo Direct di questo E3 2021, il Game & Watch di The Legend of Zelda segue la stessa scia tracciata dall’ultima conversione del celeberrimo Super Mario Bros. e da tutti i classiconi della Grande N presenti su NES e SNES mini. Ma vediamo un po’ meglio che cosa c’è al suo interno!

E3 2021: i titoli dentro il Game & Watch di Zelda

Oltre agli annunci riguardanti il seguito di Breath of the Wild e le espansioni di Hyrule Warriors, la Leggenda di Zelda torna ufficialmente sul palco dell’E3 2021 con la sua versione per Game & Watch. Al suo interno sono presenti la prima storica avventura per NES, il seguito The Adventure of Link sempre per NES, il mini gioco Vermin ed anche la possibilità di “giocare” con l’orologio. Appassionati del brand e del retrogaming, se non sapete ancora come spendere i soldi messi da parte ed arricchire la vostra collezione, ora sapete cosa dovete fare! La data da segnare sul calendario è dunque quella del 12 novembre.

Data che non è proprio dietro l'angolo quindi