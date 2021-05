Retrogaming: un viaggio nel passato con lo SNES mini

Anno di grazia 2017, gli amanti del retrogaming possono finalmente mettere mano sullo SNES in versione mini

Amate oppure odiate, le versioni in miniatura delle console che hanno fatto la storia del retrogaming, incluso dunque il nostro SNES mini, hanno ripresentato al grande pubblico quelle stesse console, con esperimenti più o meno riusciti. Basterebbe pensare allo “starter” fatto con il NES al quale sono seguiti la prima PlayStation, rigorosamente senza gli stick analogici, le mille versioni della mitica Atari, il primordiale Famicom Mini, il biscottone Commodore 64, l’arcinemico Sega Mega Drive, il curioso Capcom Home Arcade, il microscopico cabinato targato NEO GEO e così via.

Console in versione ancora più portatile, alcune di queste possono stare tranquillamente nella tasca della giacca escludendo cavi e controller, che hanno fatto discutere molto sia per il prezzo che per la loro stessa essenza. Se infatti gli anni Ottanta e Novanta sono tornati di gran moda, lo testimoniano anche serie TV come Stranger Things, lo stesso si può dire per il giocare di quel periodo. Un videogiocare forse meno completo rispetto ad oggi, ma non per questo meno impegnativo o comunque avvincente.

Teniamo conto che molti eroi in pixel noti ancora oggi, basti pensare a Super Mario, Link, Crash Bandicoot, Sir Daniel Fortesque, Spyro e tanti altri ancora, hanno visto proprio in quelle macchine le loro origini arrivando fino a noi con sequel, remake ed anche edizioni speciali. Detto ciò, inutile perdersi troppo in chiacchiere, è arrivata l’ora di spacchettare la confezione del nostro piccolo Super Nintendo Entertainment System, in patria nipponica meglio noto come Super Famicom, attaccarlo alla televisione e farci una partita.

Prime impressioni ed unboxing

La scatola dello SNES mini è, come suggerisce il nome, di dimensioni veramente ridotte e girandola si possono già notare come sul retro siano presenti alcuni dei titoli più noti della console originaria che hanno fatto la storia del retrogaming. Ovviamente a quelli ci arriveremo dopo, abbiate ancora un pochino di pazienza.

Aprendo finalmente la scatola, oltre alla console, troviamo dentro il cavo HDMI opportunamente brandizzato, quello dell’alimentazione e, sorpresa delle sorprese, ben due controller con un cavo di lunghezza decente. Quello incluso nel piccolo NES era davvero cortissimo e per giocare al meglio occorreva attaccarsi allo schermo oppure comprarne uno simile appartenente ad una sottomarca.

Un elemento che però manca al suo interno, al pari dei suoi “colleghi” in miniatura, è l’alimentatore. Se quello delle console anni Ottanta e Novanta era come un cellulare di quel periodo, grosso e pesante, qui basta solo inserire il cavo USB nel caricabatterie dello smartphone per ovviare al problema. Non proprio un problema, questo è vero, ma sarebbe stato comunque piacevole avere tutto all’interno della scatola. Pazienza.

Prendendo in mano il tutto (collegarlo vi porterà via solo pochi secondi) il feeling e le forme arrotondate di console e controller rimandano la mente indietro fino agli albori degli anni Novanta. Il periodo nel quale, la prima console a 16 bit della Grande N, fece la sua comparsa in Giappone e fu quasi subito “guerra” con la rivale SEGA.

Ovviamente la console è più piccola, ma i controller sono grandi più o meno come quelli originali e rispondono molto bene ai comandi senza blocchi o problemi di sorta. Naturalmente, se siete dei collezionisti incalliti, sul mercato ci sono anche le versioni nane dell’edizione americana in grigio e viola molto più quadrate e allungate, ma sono gusti. Comunque sia, adesso che abbiamo attaccato tutto al nostro schermo, ci siamo messi belli comodi ed abbiamo fatto il pieno di Operazione Nostalgia, è giunto finalmente il momento di cominciare a giocare.

I giochi al suo interno – Retrogaming: SNES mini

Una volta acceso il tutto possiamo notare come, accompagnati da un’allegra musichetta da vecchia sala giochi, ci si pari dinnanzi a noi tutto il menù di scelta della console. Praticamente si tratta di una carrellata, un po’ come nel NES e negli altri “emulatori brandizzati”, con tutti i titoli disponibili ed anche diverse opzioni. Oltre a quelle sui salvataggi e sulla lingua, infatti, è stata inserita la possibilità di registrare un filmato del gioco e personalizzare ancora di più la propria esperienza.

Potrete ad esempio scegliere una cornice, colorate o a fantasie “digitali” d’annata, ed impostare la risoluzione dello schermo su originale, 4 : 3 oppure quella a tubo catodico con tanto di piccole lineette sullo schermo. Insomma, un autentico salto indietro nel tempo anche se avete un televisore di ultima generazione! L’esperienza si fa poi più completa con la presenza di un QR Code da scannerizzare che vi farà accedere direttamente ai manuali del gioco selezionato sul vostro smartphone.

Ad ogni modo, tornando al discorso iniziale, ciò che ci appare è una lista di ben 20 giochi già installati più uno “a sorpresa” che si ottiene finendone un altro. Il gioco misterioso altri non è che Star Fox 2, titolo mai pubblicato, e giocabile solo se si finisce il primo Star Fox presente nella lista dei giochi. Tra i titoli presenti comunque, 10 in meno rispetto al piccolo NES, possiamo trovare degli autentici must ed altre piacevoli sorprese.

I veri BIG sono delle icone quali Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, Donkey Kong Country, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past e Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting. Non mancano poi alcuni capitoli della saga del tenero Kirby ad accompagnare delle autentiche perle videoludiche come Earthbound, Final Fantasy III, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Secret of Mana, Super Ghouls ‘n Ghosts, F – Zero e così via.

Tutti i giochi funzionano benissimo e poi, cosa importante, il feeling è lo stesso e potrete anche avere ben tre slot diversi di salvataggio. Un’operazione che potete fare in qualunque momento del gioco per poi riprenderlo quando sarete più comodi, avercela avuto una possibilità di scelta così negli anni Novanta!

Qualche difetto e grandi assenti – Retrogaming: SNES mini

Purtroppo l’Operazione Nostalgia è riuscita fino ad un certo punto ed anche questo prodotto non è proprio esente da difetti. Oltre a qualche trascurabile effetto grafico (disturberà solo i più attenti probabilmente) il vero problema è un altro. Prima di tutto, il tasto di reset e lo sportellino per le cartucce non sono funzionanti. Va bene che è una versione in scala ridotta, ma non sarebbe stato male ritrovare un pulsante da premere ed uno sportellino apribile, giusto per dare quel feeling in più.

Oltre a questo, anche lo sportellino dove si collegano i controller poteva essere pensato meglio. Magari con un inserimento diretto dei cavetti al posto della “piccola botola”, anche perché, a furia di aprire e chiudere, non si sa mai cosa potrebbe succedere. Per stare tranquilli lasciateli tutti e due attaccati e non ci pensate più!

Il prezzo poi, ora come ora, non è certo dei più a buon mercato visto che su Amazon supera abbondantemente i 100 €. Per procurarvelo occorre quindi cercare nel mercato dell’usato o essere fortunati in un negozio di videogiochi che ne ha ancora qualche scatola in magazzino. Ma neanche questi sono dei veri problemi, forse escludendo il prezzo, poiché in questa reunion della Grande N ci sono alcuni grandi assenti che avrebbero veramente fatto la differenza e reso il tutto ancora più unico e desiderabile.

Infatti, se Super Mario World qui ha il suo seguito Donkey Kong non può dire lo stesso, Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest, ed anche sul versante altri titoli c’è qualche cruccio. Magari si sarebbero potuti eliminare un paio di capitoli di Kirby, con rispetto parlando, per inserire titoli come Chrono Trigger, Killer Instinct, Demon’s Crest, Blood Bros., Sunset Riders oppure Asterix & Obelix giusto per citarne qualcuno.

Considerazioni finali

Se siete degli amanti degli originali, allora è molto probabile che questo prodotto non faccia al caso vostro, ma se siete cresciuti in quel periodo a suon di cartucce e pomeriggi di sfide con gli amici questo piccolino potrebbe essere interessante. I giochi non sono tantissimi e la macchina non si può aggiornare, a meno che non tentiate altre vie meno legali delle quali sarete voi ad assumervi il rischio, ma chi ricorda con affetto i vecchi giochi e chi vuole buttarsi nel regno dei titoli anni Ottanta e Novanta, e chi ama il retrogaming, rimarrà piacevolmente ammaliato da questo SNES Mini!

Forse chi è cresciuto con console più moderne potrebbe non capire inizialmente il mondo che si cela dietro a questi titoli in 16 bit, ma sono certo che, facendo solo qualche partita in più, accrescerà la sua conoscenza in materia e noterà come alcuni meccanismi siano in atto sin da allora. Se riuscite dunque a procurarvene uno senza spendere troppo tanto meglio! Nella speranza che esca un Nintendo 64 oppure un Nintendo GameCube in scala ridotta, che ne dite di recuperare altri titoli simili ad un buon prezzo?

Se siete interessati cliccate qui mentre, per rimanere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi su tuttoteK!