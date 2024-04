MediaTek Dimensity 6300: ecco il nuovo SoC di fascia media

Presentato ufficialmente il nuovo MediaTek Dimensity 6300, il SoC di fascia media per smartphone 5G, scopriamolo insieme

MediaTek continua ad espandere la sua gamma di chipset con il lancio del Dimensity 6300, un SoC di fascia media che si posiziona come successore del Dimensity 6100+. Presentato ufficialmente a inizio 2024, il Dimensity 6300 si concentra su un aumento delle prestazioni CPU e un’efficienza energetica migliorata, mantenendo la stessa architettura del predecessore.

MediaTek Dimensity 6300: processore e grafica

Dimensity 6300 vanta una CPU octa-core a 6nm composta da due core Cortex-A76 overcloccati a 2,4 GHz e sei core Cortex-A55 a 2 GHz. Questa configurazione garantisce un incremento del 10% nelle prestazioni complessive rispetto al Dimensity 6100+, secondo MediaTek.

La GPU Mali-G57 MC2 rimane invariata, offrendo comunque prestazioni grafiche adeguate per il target di fascia media. Il nuovo Dimensity supporta poi memorie RAM LPDDR4x e storage UFS 2.2, garantendo velocità di trasferimento dati sufficientemente rapide e fluide.

MediaTek Dimensity 6300: display, fotocamere e connettività

Il SoC supporta display con risoluzione fino a 1080 x 2520 pixel e refresh rate massimo di 120Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Per quanto riguarda le fotocamere, il Dimensity 6300 permette di utilizzare sensori principali fino a 108MP, garantendo immagini dettagliate e nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il Dimensity 6300 integra un modem 5G conforme allo standard 3GPP Release 16, garantendo connettività 5G veloce e affidabile. Supporta inoltre Wi-Fi 5 dual-band (a/b/g/n/ac) e Bluetooth 5.2 per una connettività completa.

Gaming

Per gli appassionati di mobile gaming, il Dimensity 6300 integra le tecnologie MediaTek HyperEngine, che offrono una serie di vantaggi:

Fino all’11% in più di efficienza energetica durante il gaming

Aumento del 13% dei FPS nelle scene di gioco più impegnative

Previsione intelligente dell’utilizzo della connettività 5G e Wi-Fi

Simultaneità di chiamate/dati 5G e connessioni più stabili e affidabili

Conclusioni

Il MediaTek Dimensity 6300 si presenta dunque come un SoC di fascia media interessante per gli smartphone 5G. Con un incremento delle prestazioni CPU, un’efficienza energetica migliorata e diverse funzionalità avanzate per il gaming.