Transformers One: Chris Hemsworth è Optimus Prime nel trailer!

A grande sorpresa, arriva il primissimo trailer di Transformers One, film d’animazione con protagonista Chris Hemsworth nei panni del leggendario e iconico Optimus Prime!

Dopo un breve annuncio che rivelava la data d’uscita del trailer, alla fine la Eagle Pictures ha pubblicato online il primissimo trailer ufficiale di Transformers One. Questo film sarà il primo dedicato ai Transformers realizzato totalmente in animazione. Sarà la prima volta che avremo modo di vedere questi personaggi iconici al cinema in formato animato, come non li vedevamo da tantissimo tempo dai tempi delle serie animate anni 90. Dopo il film live action reboot della saga Transformers: Il Risveglio, ora arriva un nuovo film dedicato a un target più giovane, ma godibile anche per gli adulti. In questa nuova trasposizione abbiamo una storia inedita, in cui vediamo l’amicizia tra Optimus Prime e Megatron prima che nascesse la rivalità tra i due che ha cambiato il destino di Cybertron. Il film conta anche degli attori di alto spessore e che abbiamo già visto in altri grandi franchise.

Transformers One, grandi nomi nel trailer del film animato

Gli attori che hanno preso parte al cast vocale di questo film d’animazione sono infatti Chris Hemsworth, che in questo film presta la propria voce a Optimus Prime. Chris Hemsworth è meglio conosciuto al grande pubblico per aver interpretato Thor nel Marvel Cinematic Universe e che vedremo prossimamente in Furiosa: A Mad Max Saga, nei panni di uno spietato villain. Ma non solo, nel cast troviamo anche Bryan Tyree Henry, visto di recente in Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero (qui trovate la nostra recensione) nei panni di Megatron. Ad affiancare i nostri protagonisti ci sono Scarlett Johansson, Laurence Fishburne, Jon Hamm, Keegan-Michael Key e Steve Buscemi. Il film uscirà a settembre 2024 e sarà diretto da Josh Cooley.

Che ne pensate del film? Lo andrete a vedere? Vi piacciono i Transformers? Diteci la vostra con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.