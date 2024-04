Fallout 2: ufficiale il rinnovo della serie per la seconda stagione

Dopo appena una settimana dal lancio della serie tv Fallout su Prime Video, Amazon ha confermato ufficialmente il rinnovo con la Stagione 2

Fallout si è imposta come la serie tv del momento: l’eccellente lavoro svolto nell’adattare il popolare franchise videoludico di Bethesda sul piccolo schermo ha permesso alla saga post-apocalittica di conquistare il pubblico, attirando fan storici e nuovi. Un successo straordinario a livello di pubblico e critica, che ha contribuito anche a una incredibile crescita di utenti attivi nei videogiochi della serie, con vendite più che decuplicate.

Non sorprende dunque, viste le voci che si rincorrevano prima ancora dell’uscita e considerando lo stesso finale dello show, l’annuncio della Stagione 2 che ha assunto il carattere dell’ufficialità. Amazon ha infatti confermato il rinnovo di Fallout per una seconda stagione televisiva, con l’annuncio che arriva direttamente da Jennifer Salke, a capo di Amazon MGM Studios.

Fallout: la stagione 2 è ufficialmente confermata

Le aspettative erano elevate per i fan di questo videogioco iconico e fino ad ora sembra che le abbiamo superate, portando allo stesso tempo milioni di nuovi fan per il franchise. Il cast guidato da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle McLahan ha fatto un grandissimo lavoro! Vorremmo ringraziare Jonah, Lisa e i nostri amici di Bethesda per aver portato questo show da noi, così come Geneva e Graham per aver contribuito come sceneggiatori. Siamo emozionati di annunciare la Stagione 2 dopo una sola settimana dall’uscita: porteremo gli spettatori ancora più a fondo nel mondo surreale di Fallout.

Amazon sottolinea inoltre che la serie TV di Fallout è già diventata uno dei 3 show televisivi più popolari di sempre su Prime Video, ma è anche la stagione più guardata di sempre dagli spettatori fin dall’uscita de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Stando alle prime anticipazioni arrivate direttamente da Jonathan Nolan, sembra che nella seconda stagione avremo finalmente la possibilità di vedere in azione i letali Deathclaw. A questo punto non ci resta che attendere con pazienza gli sviluppi della Stagione 2 della serie TV di Fallout: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

