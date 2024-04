Realme Note 50: non perdere l’offerta da Unieuro

Uscito all’inizio di marzo, il Realme Note 50 in offerta su Unieuro è uno smartphone economico ma di qualità. Adesso è in offerta da Unieuro a prezzo vantaggioso

Il Realme Note 50 si presenta come una proposta vantaggiosa per chi cerca un dispositivo affidabile senza spendere cifre esorbitanti. Con una batteria da 5000 mAh e 8GB di RAM dinamica, questo smartphone si distingue per la sua resistenza ad acqua e polvere, garantita dalla certificazione IP54. Lanciato all’inizio dell’anno, questo nuovo smartphone segna un punto di svolta per l’azienda, che con la strategia “Top to Bottom Expansion” punta a rafforzare la propria presenza nel mercato. Il dispositivo condivide molte caratteristiche con il suo predecessore, il Realme C51, tra cui il display LCD da 6,74 pollici, la risoluzione HD+, e la frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il processore Unisoc T612, abbinato a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, assicura prestazioni fluide e affidabili. Disponibile da Unieuro nella variante 4+128GB a un prezzo promozionale di 99,99 euro, è un’opportunità da non perdere.

Realme Note 50: l’offerta da Unieuro è un’opportunità da cogliere al volo

La batteria è progettata per durare, mantenendo oltre l’80% della sua capacità anche dopo 1200 cicli di ricarica. La funzione “Mini Capsule” rappresenta una novità interessante, e offre informazioni utili direttamente sul display, che include anche una fotocamera frontale da 5MP. La fotocamera posteriore è dotata di un sensore principale da 13 megapixel, che assicura scatti nitidi e dettagliati. Il design elegante, disponibile nelle varianti blu cielo e nero notte, insieme a uno spessore di soli 7,99mm e un peso di 186 grammi, rende lo smartphone comodo da maneggiare e piacevole alla vista.

Tra le altre caratteristiche, troviamo il supporto alle reti 4G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, e una serie di sensori che includono giroscopio e accelerometro. Il sistema operativo Android 13 con interfaccia realmeOS offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile. Insomma, il Realme Note 50 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo completo e accessibile. Con questo nuovo dispositivo, la tecnologia di qualità è finalmente alla portata di tutti.

