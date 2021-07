Finding Paradise: il sequel di To the Moon arriva anche su mobile

Freebird Games e X.D. Network hanno annunciato che Finding Paradise, sequel di To the Moon e A Bird Story, arriverà anche su mobile (dispositivi iOS e Android)

Arrivato per la prima volta su PC nel lontano 2017, Finding Paradise è un’avventura prettamente story driven e sequel di To The Moon e A Bird Story. Una versione per Nintendo Switch fu annunciata nel dicembre del 2020 e prevista per la primavera del 2021, ma non sono giunte ulteriori notizie in merito e stiamo ancora aspettando di sapere la data d’uscita ufficiale. Nelle scorse ore, però, il team di sviluppo Freebird Games ha annunciato che il gioco arriverà anche su dispositivi mobile e, anche in questo caso, non abbiamo una data d’uscita ufficiale. Potete però pre-registrarvi via Tip Tap.

La versione mobile è stata sviluppata da X.D. Inc. ed è una vera e propria versione rimasterizzata del gioco originale, acclamatissimo alla sua uscita sia dal pubblico sia dalla critica. La grafica in pixel art è stata ripresa e migliorata, con texture upscalate e in HD, il tutto ripensato per girare al meglio sui dispositivi mobile. Ripensata anche l’interfaccia utente e il design dei menu, così come i controlli. Introdotta anche l’autosalvataggio, che vi consentirà di accorciare le sessioni di gioco rendendole più compatibili ai dispositivi mobile. Con l’occasione, è stato anche rilasciato un trailer di annuncio che vi lasciamo qua sotto.

Finding Paradise: lacrime in arrivo anche su dispositivi mobile

Così come in To the Moon, Finding Paradise vi porterà a vivere un’emozionante avventura incarnando due medici che attraversano i ricordi di un uomo in procinto di morire, con l’obiettivo di soddisfare il suo ultimo desiderio. Torna ovviamente la soundtrack originale, composta da Kan Gao, e torneranno anche tutte le lacrime che abbiamo speso a giocarlo ormai più di quattro anni fa.

Insomma, rivivere Finding Paradise su dispositivi mobile potrebbe essere un’esperienza più che appagante e un ritorno illustre. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!