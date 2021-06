Migliori videogiochi anni ’80: qualche nome per rinfrescarsi la memoria

Nel mondo videoludico le domande sono sempre tante come, ad esempio, quali sono i migliori videogiochi degli anni ’80? Abbiamo provato a rispondere

Quando si pensa agli anni ’80 si tende a pensare che sia stato il periodo durante il quale sono stati pubblicati i migliori videogiochi di sempre, ma purtroppo questa è una sorta di “distorsione” che opera il nostro cervello assieme al tanto noto “effetto nostalgia”. Un fattore che ci fa vedere l’oro anche dove effettivamente non c’è. Emblematici sono infatti i casi di titoli come la disastrosa conversione di E.T. e di Pac – Man, oppure Custer’s Revenge, per l’Atari 2600 che furono i pilastri della crisi del settore nel 1983.

Un altro “errore” può essere quello di considerare solo le serie come Super Mario, Zelda oppure Space Invaders, errore doppio perché quest’ultimo titolo risale alla fine degli anni Settanta, come le più rappresentative di questo periodo di storia videoludica. Perciò abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza in più e proporvi una bella carrellata di titoli, magari ce n’è qualcuno che non conoscevate!

Back to the Eighties: un boom di colori e pixel

Che cosa andava forte in quegli anni oltre ai filmoni ed alle serie TV classiche, come Indiana Jones oppure Miami Vice, ai nuovi sottogeneri dell’heavy metal, al pop più glitterato ed agli onnipresenti sintetizzatori? Sicuramente il nascente settore dell’elettronica e dell’informatica con pixel e colori sempre più accesi (date uno sguardo al videoclip di Money for Nothing dei Dire Straits per farvi un’idea) che si è tradotto nelle sale giochi e nelle console casalinghe come Nintendo Entertainment System (NES), Sega Master System, Atari 2600, PC Engine, Commodore 64, ColecoVision e così via.

Un periodo che, a differenza degli anni Settanta, ha portato il gioco anche in versione portatile grazie a macchine come il Game Boy ed ha dato origine a molte delle serie che conosciamo ed a cui giochiamo ancora oggi come Wolfenstein. Una serie oggi iconica, ma che ha dato il suo meglio negli anni Novanta e che perciò tralasceremo.

Inoltre aggiungiamo che in questo articolo non vi troverete di fronte ad una classifica, perciò non esiste un primo, un secondo oppure un ultimo. Tocca concepire il tutto come una grande lista della spesa dalla quale si può trarre ispirazione, aggiungere qualcosa oppure tirare una bella riga.

Ma anche così facendo la lista in questione sarebbe davvero lunga ed infinita perciò, nonostante la piccola cernita per quelli che sono i migliori videogiochi anni ’80 fatta nel corso dell’articolo, vi riportiamo qualche menzione onorevole come Frogger, Ice Climber, Prince of Persia, Maniac Mansion, Bubble Bobble, Q*bert, Dragon Quest, Galaga, Tetris oppure la trilogia originale dell’avventura testuale di Zork.

La trilogia di Super Mario Bros. – Migliori videogiochi anni ’80

Creato dal buon Shigeru Miyamoto, il primo Super Mario Bros. arriva sul NES nel lontano 1985 ed è stato subito un enorme successo visto il gameplay innovativo, il personaggio ormai iconico ed una colonna sonora subito riconoscibile. Lo stesso periodo avrebbe poi visto anche l’avvicendarsi di Lost Levels, il secondo capitolo (particolare perché ripreso da Yume Kōjō: Doki Doki Panic) e dal terzo che rimane uno dei più belli di sempre.

Donkey Dong – Migliori videogiochi anni ’80

Quando Donkey Kong era uno scimmione cattivo ed il nostro Mario si chiamava Jumpan, una storia targata 1981 che ha gettato le basi per lo sviluppo di due dei personaggi più amati di Nintendo. Le cose andranno poi per il verso giusto con la serie Donkey Kong Country ed i relativi seguiti.

Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure – Migliori videogiochi anni ’80

Creato dall’allora LucasfilmGames, in collaborazione con il mitico Ron Gilbert tra i vari, il titolo è un’avventura grafica che riprende le vicende de L’ultima crociata e permette anche di modificarle. Insomma, enigmi, nazisti e tesori leggendari vi aspettano cari archeologi! Questo titolo non poteva assolutamente mancare fra i migliori videogiochi anni ’80

The Legend of Zelda – Migliori videogiochi anni ’80

Autentica bomba del 1986 (1987 nel resto del mondo) per NES creata sempre dal mitico Shigeru Miyamoto. Un titolo che ha sconvolto l’esistenza stessa dei giochi di ruolo e che ha dato i natali al buon Link ed alla principessa Zelda. Meccanismo che verrà poi rivoluzionato ancora nei tanti seguiti a partire da Zelda II: The Adventure of Link dell’anno successivo.

Pac – Man – Migliori videogiochi anni ’80

Chi non ha mai giocato, almeno una volta, alla pallina gialla creata da un colpo di genio di Tōru Iwatani mentre mangiava una pizza con i colleghi? Seguiti e conversioni non si contano, record assoluto che non può mancare in nessuna lista o classifica.

Ghots N’ Goblins – Migliori videogiochi anni ’80

Vi piace il fantasy, ma anche picchiare duro i nemici e, magari, avere un’asticella della difficoltà bella alta? Provate dunque questa tenebrosa avventura di Sir Arthur tra zombie, scheletri e demoni di qualunque provenienza. Ah, poi non dimentichiamoci che dopo due colpi si muore. Va meglio così?

Dragon’s Lair – Migliori videogiochi anni ’80

Videogioco che incontra il cartone in uno degli esperimenti meglio riusciti del periodo (1983) dove il nostro eroe dovrà salvare la principessa rapita dal drago. Occorreranno dunque riflessi pronti ed istantanei se si vuole arrivare al lieto fine o godersi una delle tante e divertenti animazioni di morte.

1942 – Migliori videogiochi anni ’80

Pallottole, bombe, cannonate ed aerei nemici in questo classicone del 1984 che vedrà anche degli interessantissimi seguiti. Missione, bombardare il Giappone durante le battaglie della Seconda Guerra Mondiale nello scenario del Pacifico. Auguri piloti!

Super Mario Land – Migliori videogiochi anni ’80

Poteva mancare ancora il nostro caro idraulico tra i migliori videogiochi anni ’80? Assolutamente no tanto che nel 1989, prima dei capitoli per Nintendo 64 e GameCube, il nostro baffuto amico appare nella sua prima versione per Game Boy andando a riscuotere un altro meritatissimo successo tra gli appassionati.

Double Dragon – Migliori videogiochi anni ’80

Eccezionale picchiaduro a scorrimento orizzontale del 1987 dove, in una New York post apocalittica, i due fratelli Billy e Jimmy dovranno salvare l’amica rapita da una gang di strada. Si faranno strada dunque tra cazzotti e nemici a non finire tanto che l’anno dopo arriverà il seguito intitolato Double Dragon II: The Revenge.

Metroid – Migliori videogiochi anni ’80

Avventura spaziale per Samus targata 1986 che, assieme a Castlevania, è andata a definire il genere dei cosiddetti “metroidvania”. Autentica chicca per il NES, questo titolo contiene anche un bel colpo di scena, per quei tempi, alla fine del gioco quando si scopre che Samus è in realtà una leggiadra donzella. Per i seguiti bisognerà aspettare però lo SNES.

Mega Man – Migliori videogiochi anni ’80

Volendo rimanere in tema futuristico ecco un altro dei migliori videogiochi anni ’80 e un altro dei personaggi “colorati” di Nintendo, il buon Mega Man è infatti subito riconoscibile grazie alla sua tonalità blu e azzurra ed al suo gameplay frenetico ed impegnativo. Colonna portante del genere targata 1987, su NES, il seguito arriverà immediatamente l’anno dopo.

Final Fantasy – Migliori videogiochi anni ’80

Il 1987 ed il 1988 vedono l’avvicendarsi delle prime due avventure del JRPG per eccellenza, ovvero Final Fantasy, che si è subito imposto come una delle pietre miliari del genere. Una “fantasia finale” che continua ancora oggi tra remake e conversioni dei capitoli classici assieme a sequel e spin – off.

Castlevania – Migliori videogiochi anni ’80

Immancabile assieme al già citato Metroid per la definizione di un genere, questo titolo targato 1986 si caratterizza per atmosfere e tinte più horror e cupe. La nostra missione qui sarà quella di sconfiggere Dracula con la nostra fida frusta Vampire Slayer. Seguito d’obbligo sarà poi Castlevania II: Simon’s Quest dell’anno dopo.

DuckTales – I migliori videogiochi anni ’80

Basato sull’omonima serie delle avventure dei Paperi, questo titolo è uno dei più apprezzati per il NES su licenza Disney e ci vedrà impersonare il buon Zio Paperone alla ricerca dei tesori perduti. Un capolavoro del 1989 che vi farà urlare quack ad ogni salto. Ed è proprio con DuckTales che chiudiamo la nostra carrellata dei migliori videogiochi anni ’80.

In conclusione

Questi erano dunque alcuni di quelli che possiamo considerare come i migliori videogiochi degli anni ’80. Una magia fatta di pixel e 8 bit che, ancora oggi, possiamo rivedere in tantissimi altri seguiti ed apparizioni in altri brand come Super Smash Bros. e vari. La loro importanza è stata poi riconosciuta dalle compagnie di origine che hanno deciso di ripagare gli appassionati di retrogaming portando nuovamente i titoli sulle virtual machine e sugli e shop. Invece, per chiunque voglia ritrovare le emozioni di un tempo, vi ricordiamo che potete sempre recuperare le console in miniatura come il NES, l’Atari 2600, il Commodore 64 e così via.

Comunque sia, se volete rivivere anche voi queste splendide avventure dei “tempi che furono” al giusto prezzo, magari riadattati ai tempi di oggi, cliccate qui, mentre, per rimanere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!