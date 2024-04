Scandal: dove è possibile vedere le sette stagioni

In questa guida scopriremo insieme su quale piattaforma streaming è possibile vedere le sette stagioni della serie Scandal

Scandal è una serie andata in onda sul canale ABC a partire dal 5 aprile 2012. La serie è stata creata da Shonda Rhimes in collaborazione con Betsy Beers. La trama ruota attorno all’immagina di Olivia Pope, ex direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca per il presidente Fitz Grant. Olivia si dedica principalmente a proteggere l’immagine pubblica dell’élite della nazione e i suoi segreti. Tuttavia, decide di lasciare il suo posto di lavoro per fondare una propria società di gestione delle crisi, la Olivia Pope e Associati. Con questa nuova associazione la protagonista spera di poter iniziare un nuovo capitolo della propria vita, scoprendo, però, di non poter semplicemente lasciare il proprio passato alle spalle.

Scandal: i motivi per amare le sue sette stagioni

Il personaggio di Olivia Pope è qualcosa di incredibilmente interessante. Si tratta di un personaggio che può essere associato addirittura al Lago dei Cigni. Chiunque conosca almeno un po’ il balletto di riferimento sa che i due personaggi agli antipodi, il Cigno Bianco e il Cigno Nero, vengono interpretati dalla stessa ballerina. Per l’interprete di Olivia Pope, Kerry Washington, è più o meno la stessa cosa. Lei si trova ad interpretare una persona ricca di sfumature e sfaccettature differenti. Kerry Wasghington è capace di interpretare il Cigno Bianco e il Cigno Nero allo stesso tempo. Ha un’interpretazione veicolo di tutte le debolezze e fragilità che una tale dicotomia comporta. Scandal ha cambiato in modo significativo la percezione comune dell’alta politica americana. Vengono sottolineate tutte le dinamiche moralmente discutibili dell’intera classe dirigente. Non mancano, tuttavia, gli intrecci amorosi. Scandal, mescola insieme diversi generi televisivi, ciò la rende capace di catturare diversi tipi di spettatori.

Dove è possibile vedere tutte le sette stagioni di Scandal

Ma dove è possibile vedere questa serie così piena di soprese? Ovviamente su Disney+ la piattaforma più poliedrica dello streaming.

