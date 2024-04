Darkest Dungeon 2: data di uscita su PS4 e PS5

Le più oscure segrete stanno per fare il bis su PS4 e PS5: la versione in blu di Darkest Dungeon 2 ha finalmente una data di uscita

L’amatissimo GdR a turni roguelike a turni di Red Hook Studios sta per approdare su PlayStation: Darkest Dungeon 2 ha una data di uscita sia per PS4 che per PS5. L’arrivo del titolo è previsto per il 15 luglio, come hanno rivelato gli stessi sviluppatori sul blog ufficiale della piattaforma. Qui sotto potete trovare il trailer ufficiale. Il prezzo del biglietto è il medesimo della versione PC, e pertanto è fissato a quota 40 euro. Con cinque in più, però, è possibile portarsi a casa l’Oblivion Bundle, che insieme al gioco di abse include l’espansione The Binding Blade (da non confondersi con l’omonimo Fire Emblem). Vi lasciamo consultare il video di presentazione, prima di passare alla speculazione sull’eventuale pubblicazione multipiattaforma.

La data d’uscita di Darkest Dungeon 2: il calendario è pingue su PS4 e PS5

Oltre all’uscita su PS4 e PS5, Darkest Dungeon 2 ha ricevuto anche rating per Xbox e Nintendo Switch in Brasile lo scorso mese, anche se l’eventuale annuncio per ciascun port dovrà attendere un’altra data. Red Hook Studios non ha dato conferme in merito, ma ha anche rivelato la nuova campagna DLC gratuita Kingdoms. Anche in questo caso, però, non abbiamo date. La critica ha lodato il titolo in tutto il mondo per le molte migliorie apportate alla formula di gameplay di base e per i suoi molti bivi. Al di là di una minoranza vocale (i fan più sfegatati del predecessore), sembra trattarsi di un autentico plebiscito. Se siete curiosi di sapere cosa ha da offrire la serie, vi lasciamo alla nostra disamina sul primo capitolo.

