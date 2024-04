GP Cina: ecco la griglia di partenza della Gara Sprint

Nell’attesa di vivere il GP della Cina, oggi si sono disputate le qualifiche valide per la Gara Sprint in programma domani mattina alle ore 9, in una sessione condizionata non poco dalle condizioni meteo

Prima di arrivare al GP della Cina che ricordiamo si disputerà domenica 21 aprile alle ore 9 del mattino in Italia, questa mattina sono andate in scena le qualifiche del formato Sprint. In una sessione assai confusionaria soprattutto a causa della pioggia, non sono di certo mancate le sorprese. A partire dalle prime posizioni, con Lando Norris che si prende la pole position sul bagnato stampando un tempo pazzesco di 1:57.940 rifilando più di un secondo a tutti. Il crono del britannico subisce delle variazioni venendo prima cancellato e poi riammesso. A sorpresa il secondo tempo è di Lewis Hamilton che, nonostante una sessione non brillante, dimostra ancora una volta che in queste condizioni è uno dei piloti più caparbi in griglia. Così come Fernando Alonso, l’asturiano chiude terzo in qualifica davanti ad un insolito Max Verstappen solo quarto. L’olandese paga il non esser riuscito a mettere in temperatura le gomme su un asfalto che con la pioggia si è trasformato in una pista di pattinaggio.

Qualifiche Sprint GP Cina: male Ferrari, sorride Kick Sauber

La Ferrari ha affrontato difficoltà significative durante la Sprint Shoot Out del GP della Cina, sia nel primo settore del circuito che sul bagnato, dove la vettura non è riuscita a mostrare la competitività necessaria per lottare per le posizioni di vertice. Carlos Sainz è riuscito a emergere come il pilota migliore della Scuderia, conquistando un solido quinto posto. D’altra parte, Charles Leclerc ha avuto una sessione travagliata, commettendo un errore all’inizio della Q3 che ha compromesso la sua prestazione. Nonostante un buon primo giro dopo aver sostituito l’ala anteriore danneggiata, Leclerc non è riuscito a migliorare ulteriormente e partirà dalla settima posizione sulla griglia di partenza per la gara, dietro a Sergio Perez. Nelle retrovie ottima prestazione della Kick Sauber che piazza entrambe le monoposto in top-ten, 9° Valtteri Bottas e decimo il pilota di casa, un applauditissimo Guanyu Zhou. Sveglia impostata alle ore 5 di domani mattina per seguire la Gara Sprint.

