Empoli-Napoli: dove vedere la partita?

Se si pensa al Sabato, è impossibile non immaginare le gare in programma. Scopriamo allora dove vedere Empoli-Napoli

I diritti tv sono diventati un punto fermo per il il nuovo mondo del calcio. Il segno di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo comporta senza dubbio un punto a favore per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte però evidenzia un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano così costretti a cercare numerose informazioni per le gare di riferimento. Proprio per la duplice funzione, l’articolo vuole venire incontro alla seconda categoria, spiegando dove vedere Empoli-Napoli e quali saranno i possibili titolari.

La giornata 33 continua con uno scontro fra due squadre che avrebbero potuto fare di più, soprattutto sponda campana.

Dove vedere Empoli-Napoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In 17esima posizione con 28 punti, l’Empoli ha una sola lunghezza sulla zona retrocessione e l’eco della Serie B si fa sempre più forte. All’ottavo posto con 49 punti, il Napoli deve correre per non fare altri errori, nonostante il clima sotto il Vesuvio non sia affatto incandescente, ma molto nervoso. Scopriamo allora dove poter vedere Empoli-Napoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è ritagliata il giusto spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di analizzare due soluzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’app da due dispositivi in contemporanea. Saranno necessari pochi passaggi, cliccando infine sul link diretto che richiama il sito.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte è del tutto differente. Per ciò che riguarda la Serie A, sono garantite tre gare per ogni giornata, mentre il campionato femminile si estende a tutto il calendario. A queste possibilità si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con gli altri sport, quali Golf, NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mostra un costo di 14,99 € al mese, con pochissimi movimenti da effettuare, potendo poi cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la discussione, eccoci arrivati allo snodo principale: Empoli-Napoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 20 Aprile alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Ricordiamo di utilizzare sempre una VPN per proteggersi dalle insidie di internet.

Pronti a godervi la partita? Sedetevi comodamente sul divano e accendete la tv, in alternativa potrete usufruire del servizio tramite qualsiasi dispositivo.

Empoli-Napoli, probabili formazioni

Facce opposte e club con mentalità – giustamente – diverse, ma stesso bisogno di fare punti.

Di seguito le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Una delle due potrà vincere? Diteci la vostra. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia legata alle news del mondo social e web.