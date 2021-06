Retrogaming: Super Mario Bros., il primo amore non si scorda mai

Se si parla di retrogaming e di grandi classici, senza badare troppo alle classifiche, Super Mario Bros. è sicuramente sempre nelle Top Ten dei cuori degli appassionati

Uscito nella terra del Sol Levante nel 1985, praticamente retrogaming a tutti gli effetti, non ci è voluto molto affinché Super Mario Bros. conquistasse il mondo intero a suon di salti in alto, monete raccolte, nemici sconfitti e principessa salvata per coronare la sua impresa. Un titolo quello del buon idraulico che, nonostante non fosse la sua prima apparizione, ha rappresentato il punto di svolta facendo sì che la sua saga diventasse una delle più iconiche di tutta casa Nintendo assieme a quella di Kirby, Legend of Zelda, Donkey Kong, Mega Man e così via risollevando anche un mercato in crisi per il tristemente noto “Atari Shock”.

Diretto e creato dal buon Shigeru Miyamoto, il gioco è sorretto anche dalle musiche del compositore Kōji Kondō che ha curato l’iconico tema di questa avventura in 2D. Un artista che, con le sue intuizioni sonore, ha fatto sì che il titolo giungesse ad un successone entrando nelle orecchie oltre che nelle case dei giocatori sparpagliati per tutto il globo.

Inoltre, sempre a lui è dovuta anche la colonna sonora per l’avventura in 3D su Nintendo 64 del baffuto idraulico ed anche quella del primo The Legend of Zelda su NES. E questo solo per citare due di quelle più famose! Una volta detto questo partiamo anche noi alla volta del Regno dei Funghi cercando di capire il successo di un gioco così iconico e scoprire qualche curiosità in più.

Un idraulico alle prime armi

La prima apparizione dell’alfiere di casa Nintendo avviene nel 1981 all’interno del cabinato, poi esteso anche alle console, di Donkey Kong. Qui però era un carpentiere di nome Jumpman intento a salvare la fidanzata Pauline (che rivedremo in Odyssey) dalle grinfie del gigantesco scimmione che lancerà barili a tutto spiano. Se vi sembra qualcosa di già visto non preoccupatevi perché, tale gioco, inizialmente doveva essere un titolo ispirato alle avventure del forzuto Braccio di Ferro, ma il progetto non è andato in porto.

L’occasione fu però propizia per approfondire il personaggio del carpentiere e modificarlo leggermente dandogli un fratello (il buon Luigi) nel titolo del 1983 precedente a questo dello speciale. I due “fratelli Mario” si avventureranno nelle fognature di New York dove se la dovranno vedere con nemici come tartarughe (non ninja), granchi, falene e così via.

Non era ancora come lo vediamo oggi, dunque, ma entrambi questi titoli hanno fatto sì che il personaggio crescesse e venisse sviluppato ulteriormente nel corso degli anni. Inoltre, come testimoniano i variopinti Koopa Troopa, molte idee sono state tenute e migliorate. Qualora vogliate riprovare questi titoli storici, li potete trovare praticamente ovunque ed anche sul NES mini.

Storia, personaggi e modalità di gioco – Retrogaming: Super Mario Bros.

Al pari di Pac – Man, anche in questo caso ci troviamo davanti ad uno dei titoli videoludici più noti di sempre anche per chi “non mastica videogiochi” quindi cercherò di fare solo un veloce ripasso giusto per completezza di informazione. In questo caso ritengo quanto mai lecito citare direttamente la traduzione americana del manuale di istruzioni la quale, a sua volta, riprende fedelmente quella nipponica.

Un giorno il pacifico Regno dei Funghi venne invaso dai Koopa, una tribù di tartarughe famose per la loro magia nera. I suoi tranquilli abitanti vennero trasformati in pietre, mattoni e addirittura piante, mentre il Regno dei Funghi cadeva in rovina. L’unica persona in grado di annullare gli effetti dell’incantesimo che aveva colpito gli abitanti del Regno dei Funghi era la Principessa Peach, figlia del re dei Funghi. Sfortunatamente, la ragazza è nelle mani del grande re dei Koopa.

Ovviamente a chi toccherà risolvere la spinosa situazione? Al nostro idraulico baffuto, ovviamente, e la cosa si ripeterà anche nei capitoli successivi incluso un titolo più “vacanziero” come Sunshine. Insomma, non c’è mai riposo per il nostro eroe! Tornando a noi, anche in questo titolo compare il fratello Luigi e lo si può usare quando si gioca in due (non contemporaneamente). Praticamente ha gli stessi sprite ed animazioni del fratello solo che è verde, ma le sue unicità si vedranno durante altri titoli come Luigi’s Mansion.

Chi invece è alle prese con la sua prima volta sullo schermo sono proprio la Principessa Peach ed il drago Bowser. Ovviamente la versione reale di entrambi i personaggi si potrà raggiungere solo alla fine del gioco perché, tutti gli altri Bowser, sono finti e dopo averli sconfitti ci si troverà davanti Toad che ci dirà “but our princess is in another castle”. A volte capita, ma così è la vita, qui ottenibile con cento monete o con l’apposito fungo, come direbbe un noto film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Tra gli altri personaggi che si dovranno affrontare lungo il tortuoso cammino non mancheranno poi Goomba, Koopa Troopa, Lakitu, Martelkoopa, Nella, Pallottolo Bill, Koopistrice, Calamako, Pianta Piranha e tanti altri ancora in una “primordiale” versione a 8 bit. Tutti elementi che poi ritorneranno, al pari dei power up, nei capitoli successivi e negli spin off della fortunatissima serie.

Per quanto riguarda la modalità di gioco è presto detto. In questo platform, dove per la prima volta si vedrà cambiare il paesaggio mano a mano che si procede, bisognerà farsi largo tra i nemici sopra citati fino a raggiungere la bandierina per scrivere la parola “fine” sul livello. Ogni quattro mondi bisognerà poi affrontare il Bowser di turno facendolo cadere nella lava, occorrerà tagliare il ponte con l’ascia dietro di lui, oppure colpirlo più volte con il Fiore di Fuoco.

Un viaggio tra console e versioni – Retrogaming: Super Mario Bros.

Sbarcato in origine sul NES, dove assieme alla cartuccia occorreva anche il processore MMC – 1 per far andare il gioco, il titolo ha visto un’espansione praticamente su tutte le console Nintendo, comprese quelle portatili, di ieri e di oggi. Infatti, assieme alle avventure di Link, quelle del famoso idraulico e dei suoi simpatici amici sono sempre tra quelle più attese dagli appassionati ogni anno.

Ricordiamo poi che, negli anni Ottanta, il titolo venne venduto in un bundle contenente anche Duck Hunt con la sua pistola Zapper per colpire i bersagli sullo schermo. In Italia, poi, lo spot di tale prodotto vedeva come protagonista uno “sbarbatissimo” Jovanotti alle prese con una partita proprio mentre veniva a trovarlo una ragazza.

Comunque sia, dopo il mitico NES, le altre console che hanno visto le avventure del nostro abitante preferito del Regno dei Funghi sono state il Famicom Disk System, lo SNES, incluso quello mini, il Nintendo 64, il Game Cube, la Wii, la Wii U, tutti i tipi di Game Boy, il Nintendo 3DS, il Game & Watch, lo smartphone ed anche le versioni digitali. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche!

Tra sequel, copie e citazioni – Retrogaming: Super Mario Bros.

La cosa più ovvia quando un gioco del genere fa successo è creare un seguito ed è così che, sempre nel 1988, vennero dati alla luce i capitoli due e tre mentre Lost Levels era uscito già nel 1986. Se il secondo aveva come basi il platform Doki Doki Panic, dove tutti i personaggi giocabili avrebbero avuto le loro abilità speciali, il terzo capitolo rimane comunque uno dei più amati dai fan della serie. Da ricordare inoltre che, sia il primo che il terzo, sono stati più che abbondantemente citati nel film Il piccolo grande mago dei videogames (1989) che, alla fine della fiera, non era altro che una grandissima pubblicità dei prodotti Nintendo incluso il curioso Power Glove.

Ad ogni modo, se i sequel sono noti a tutti, è anche doveroso affermare che anche in questo caso i primi amori non si scordano mai. Se spulciate un po’ il catalogo della Wii o del 3DS, o riguardate attentamente gli episodi successivi della saga, noterete sempre come il capitolo del 1985 ritorni spesso e volentieri. A proposito di guardare va ricordato che, nel 1986, è stato prodotto il primo lungometraggio animato dedicato al capitolo d’esordio mentre, nel 1991, è stata la volta della serie animata basata sulle avventure giocabili sullo SNES. Poi, ovviamente, bisognerebbe citare il disastroso film omonimo del 1993, ma questa è un’altra storia (brutta).

Per completezza di informazione va anche detto che, dai meandri più “zozzi” di Internet, sono poi spuntate fuori anche un paio di versioni a luci rosse, ma come dicevano i latini “de gustibus non est disputandum”. Per fortuna possiamo rivederlo in altre versioni, più o meno divertenti o particolari, in serie animate come i Griffin, in video su YouTube (guardatevi il canale Nukazooka se avete tempo), giochi da tavolo, addirittura torte, magliette, merchandise vario e così via. Praticamente un successo equiparabile a quello dei Beatles in campo musicale.

Ritornando a bob – omba sui videogiochi è innegabile come un titolo del genere abbia influenzato pesantemente i personaggi “rivali” futuri, basti pensare a Sir Daniel Fortesque di MediEvil, a Crash Bandicoot al draghetto Spyro ed al fatto che tale importanza è stata encomiata anche dal Daily Telegraph, ma anche copie e palesi plagi. Se si guarda al mercato dei giochi free to play per mobile ve ne potrete rendere conto molto in fretta, ma il passo più lungo della gamba venne fatto verso la fine degli anni Ottanta da parte di una software house tedesca.

La Rainbow Arts, nel 1987, creò infatti un gioco dal titolo The Great Giana Sisters per piattaforme come l’Atari ST, il Commodore 64 oppure l’Amiga. Il problema era che si trattava di una palese copia dell’avventura creata da Nintendo tanto che meccaniche, nemici ed addirittura livelli si discostavano ben poco dai mondi creati da Miyamoto.

Questo fece sì che la Nintendo minacciasse la Rainbow Arts con una causa per plagio e quest’ultima, vedendosi alle strette, ritirò dal commercio il gioco poco dopo la sua uscita. Questo poi li fermò anche durante il seguito, inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Giana 2: Arther and Martha in Future World, che venne battezzato Hard’n’Heavy e le protagoniste sostituite da una coppia di robot.

Giocando e rigiocando

In conclusione, per quanto tempo sia passato, ancora oggi il nostro buon vecchio Super Mario Bros. risplende sempre all’interno di quel vasto Olimpo che è il retrogaming assieme agli eroi ed ai nemici di sempre. Inoltre, per quanto fosse relativamente “semplice” nelle meccaniche e nei contenuti, anche se i piccoli trucchi come le vite extra oppure le Warp Zone meriterebbero più di un articolo a parte, devo dire che rigiocare l’avventura originale ogni volta che si può su Game Boy Color oppure su NES mini è sempre un autentico tuffo nel passato. Un tuffo del quale, personalmente, non ci si stanca praticamente mai ed ogni nuova partita può rivelare un particolare differente o una maniera alternativa per terminare il livello. Un titolo imprescindibile per i giocatori di ogni tempo ed età!

Comunque sia, se volete dare un'occhiata alle sue avventure alla ricerca della Principessa Peach oppure ai vari spin off al giusto prezzo, cliccate qui, mentre, per rimanere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!