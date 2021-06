Retrogaming: È Metal Slug il titolo classico più amato dagli italiani

Secondo un recente studio effettuato da ManySpins.com, il titolo classico preferito dagli amanti italiani del retrogaming è Metal Slug

Secondo uno studio svolto dal noto portale ManySpins.com è Metal Slug il titolo classico più amato dagli appassionati italiani del retrogaming. La ricerca portata avanti dal sito aveva l’obbiettivo di scoprire il videogioco storico più amato in ogni singola nazione del mondo ed è stato realizzato proprio quest’anno per celebrare alcune importanti ricorrenze dell’industria videoludica, come il 25° anniversario del franchise dei Pokémon e il 20° di quello di Animal Crossing.

Retrogaming: Metal Slug è anche il secondo titolo più amato al mondo

Lo studio effettuato ha utilizzato il servizio online SEMrush per ottenere i dati relativi alle ricerche mensili effettuate sui principali motori e, oltre alle statistiche relative alle singole nazioni, è stato in grado di ottenere delle indicazioni riguardanti tutto il mondo. A livello globale, con ben 19 paesi che lo preferiscono, Metal Slug risulta essere il secondo titolo più amato dai retrogamer, mentre è Super Mario 64 ad aggiudicarsi il primo posto. Il famosissimo gioco, uscito per la prima volta nel 1996 per Nintendo 64, è il più apprezzato in ben 34 nazioni. Infine, conquista il terzo posto Super Mario World.

Metal Slug è uno sparatutto a scorrimento orizzontale, realizzato da SNK e distribuito originariamente nel 1996 per Neo Geo e arcade. Il titolo si è subito distinto per il design originale e per la violenza esplicita, piuttosto estrema ai tempi della sua uscita. Il titolo a generato un franchise di enorme successo, che comprende nove titoli ufficiali, diversi spin-off e una raccolta. L’ultimo gioco della saga è Metal Slug Code: J, disponibile per i dispositivi mobile.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle principali novità del mondo dei videogiochi. Se siete interessati ad acquistare questo o un altro titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.