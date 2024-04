F1, qualifiche GP Cina: ecco chi ha fatto la pole position

Si sono da poco concluse le qualifiche del GP della Cina, quinto appuntamento stagionale della F1 che va a concludere il passaggio delle monoposto in territorio asiatico

Archiviate le qualifiche del GP della Cina nella mattinata, dopo la Gara Sprint vinta agevolmente da Max Verstappen. Qualifiche che si sono disputate su una pista asciutta, con la temperatura dell’asfalto intorno ai 34°. Sorprese clamorose già nel Q1 dove tra gli eliminati figura il miglior pole man della pista (6 volte in pole a Shanghai) Lewis Hamilton che chiude 18° insieme al pilota di casa Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant. Dunque ancora una delusione per il sette volte campione del mondo, dopo il secondo posto conquistato nella Gara Sprint ottiene la prima esclusione in Q1 del britannico dal GP dell’Arabia Saudita del 2022.

Bene Valtteri Bottas che passa il taglio con il nono tempo, ottimi segnali anche da entrambe le Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Sorpresa Daniel Ricciardo che accede al Q2 piazzandosi al 14° posto davanti, e fa strano dirlo, a Sergio Perez che per sette decimi si salva.

F1, qualifiche GP Cina: quante sorprese!

Nel Q2 spicca il testacoda di Carlos Sainz quando era prossimo a tagliare la linea del traguardo, andando a contatto con i cartelloni pubblicitari. Dopo l’errore dello spagnolo viene esposta la bandiera rossa con le monoposto che rientrano ai box quando mancano 6 minuti alla fine della sessione. Successivamente riprende la sessione di Q2 con i 5 piloti eliminati che sono nell’ordine: Lance Stroll, Daniel Ricciardo, esteban Ocon, Alexander Albon e Pierre Gasly. Grande colpo del pilota della Kick Sauber Valtteri Bottas che accede al Q3, sorpresa anche per la Haas di Nico Hulkenberg che segna il nono tempo.

Nel Q3 ad aggiudicarsi la pole position per il GP della Cina è il solito Max Verstappen che conquista la pole numero 37 in carriera, la quinta consecutiva da inizio stagione, eguagliando Ayrton Senna e Mika Hakkinen. A completare la prima fila troviamo Sergio Perez che definisce un 1-2 a tinte Red Bull. Immenso Fernando Alonso che si piazza terzo, insieme a lui in seconda fila ci sarà Lando Norris. Quinto Oscar Piastri, deludono ancora le Ferrari in qualifica, sesto Leclerc e settimo Sainz. Completano la top ten George Russell, Nico Hulkenberg e Valtteri Bottas.

E voi che ne pensate di questa qualifica del GP della Cina? Siete rimasti delusi dalla Ferrari? Fatecelo sapere tramite un commento qua sotto e ricordate di seguirci su tuttotek.it per non perdervi nulla dal mondo della Formula 1.