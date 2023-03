La notte degli Oscar 2023 è vicina e così anche sapere finalmente quali sono i vincitori di tutte le categorie: ecco le nostre previsioni

La notte degli Oscar 2023 si terrà domenica 12 marzo presso il Dolby Theater di Los Angeles con la conduzione di Jimmy Kimmel che abbiamo già visto sul palco nell’edizione 2017 e 2018. Un conduttore di grande esperienza e in grado di assicurare buoni ascolti, per presentare un’edizione senza dubbio interessante.

Oscar 2023: le nostre previsioni

Dopo che lo scorso anno la notte degli Oscar ha fatto chiacchierare molto a causa dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock, quest’anno è stata creata un’unità anti crisi in grado di prevenire qualsiasi evento fuori programma. Questo quindi fa pensare e sperare che l’edizione di quest’anno si possa concentrare maggiormente sulle categorie in nomination e sul mondo del cinema, che non sta attraversando un bel periodo.

E proprio riguardo alle nomination, ci siamo divertiti a fare delle previsioni sulla vittoria agli Oscar 2023 nelle principali categorie, ovvero quelle che fanno chiacchierare di più: Miglior film, Miglior attore protagonista, Miglior attrice protagonista. Non mancano anche le nostre previsioni su Miglior film straniero, Miglior attore non protagonista e Miglior attrice non protagonista.

Oscar 2023: le nostre previsioni nella categoria Miglior film

Per la categoria Miglior film, da sempre la più attesa di tutte, quest’anno ci sono dei titoli molto originali che hanno spiazzato molto pubblico e critica. Ecco le nomination Oscar 2023 per la categoria miglior film:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar – La via dell’acqua

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tàr

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

In questo elenco le nostre previsioni di vittoria vanno sul plurinominato Everything Everywhere All at Once, film rivelazione del 2022 che si presenta alla notte degli Oscar 2023 con 11 nomination, un enorme successo al box office e altri importanti premi già vinti come i SAG Awards. Film divertente, surreale e realizzato con un basso costo di produzione iniziale, Everything Everywhere All at Once è il nostro favorito e lo è anche secondo i bookmakers, ovvero gli scommettitori. Infatti sui principali canali che permettono di scommettere anche sulla notte degli Oscar 2023, questo film è dato 1.10 con un grande stacco dal secondo favorito, Niente di nuovo sul fronte occidentale che è dato invece a 12. Nel mondo delle scommesse, la quotazione corrisponde alla vincita netta eventuale, quindi più il numero di quotazione è basso più significa che ci sono tante puntate e di conseguenza un guardagno inferiore, così come lo scarto tra questi due film dimostra.

Oscar 2023: le nostre previsioni nella categoria Miglior attore protagonista

Proseguiamo la nostra esplorazione delle nomination delle principali categorie, per giungere al Miglior attore protagonista. Un’altra categoria che quest’anno riserva molte sorprese e anche volti nuovi. Ecco le nomination Oscar 2023 per la categoria Miglior attore protagonista:

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

In questa categoria, la battaglia tra i nominati si fa più difficile, ma le nostre previsioni vanno su Brendan Fraser protagonista del film The Whale. Anche secondo i bookmakers questo attore è il favorito alla vittoria, con una quota di 1.65. Qui, lo stacco con il secondo favorito è decisamente inferiore rispetto alla categoria Miglior film, infatti Austin Butler che ha interpretato Elvis è quotato a 2 circa. Grande scarto invece con gli altri nominati, ad esempio Colin Farrel quotato a 12 circa.

Oscar 2023: le nostre previsioni nella categoria Miglior attrice protagonista

Nella categoria Miglior attrice protagonista, ci troviamo in una situazione in cui la battaglia è ancora aperta e gioca anche su mondi recitativi molto differenti. Ecco le nomination Oscar 2023 per la categoria Miglior attrice protagonista

Cate Blanchett – Tàr

Ana De Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Qui c’è un testa a testa continuo tra Cate Blanchett protagonista assoluta di Tàr e Michelle Yeoh del super favorito Everything Everywhere All at Once. Questo testa a testa le vede proprio staccate di pochissimi punti di quotazione: Michelle Yeoh a 1.75 e Cate Blanchett a 1.80, continuando però a oscillare una in testa all’altra. Le nostre previsioni in questo caso sono un azzardo: e vanno su Cate Blanchett che potrebbe così aggiudicarsi la sua terza statuetta della carriera. Un azzardo, perchè fa parte anche del gioco delle previsioni e delle scommesse e in questo caso con un testa a testa così serrato ci basiamo anche sulla sua interpretazione magistrale nel film Tàr, dove il suo talento è un elemento che ha permesso al film di brillare.

Oscar 2023: le nostre previsioni sulle categorie principali

Sulle altre categorie, la sfida è meno complessa perchè lo stacco di quotazione nel mondo delle scommesse è decisamente maggiore tra i vincitori e gli altri nominati. Il film Niente di nuovo sul fronte occidentale che non è il favorito per la categoria Miglior film, lo è però nella categoria Milgior film straniero, con una quotazione di 1.08 e un enorme stacco da Argentina, secondo favorito ma quotato a 7.50.

Stessa situazione per la categoria Miglior attore non protagonista in cui sembra esserci un favorito senza rivali in Ke Hui Quan, di Everything Everywhere All at Once, quotato a 1.05 circa. Più difficile invece la categoria Miglior attrice non protagonista in cui c’è un’altra battaglia molto aperta tra Angela Bassett di Black Panther: Wakanda Forever, Jamie Lee Curtis in Everything Everywhere All at Once e Kerry Condon in Gli Spiriti dell’Isola. E in questa situazione, Angela Bassett sembra lievemente favorita anche nel mondo delle scommesse.

Attendiamo e… vediamo!

Queste le nostre previsioni per gli Oscar 2023, in cui ci siamo divertiti ad esplorare il mondo delle statistiche e delle scommesse e anche a fare qualche azzardo. Sarà l’azzardo giusto? Fateci sapere le vostre previsioni per la Notte degli Oscar 2023 e soprattutto rimanete con noi di tuttotek.it per scoprire i vincitori dopo la diretta di domenica 12 marzo.

