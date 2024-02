Skull and Bones: ecco le migliori armi e i migliori cannoni

Fuoco alle polveri: le migliori armi e i cannoni più devastanti di Skull and Bones, tutti riuniti in un pratico ed istruttivo elenco

Naturalmente, l’omofonia è voluta: potete anche leggere il sottotitolo qui sopra come “pratico e distruttivo”, visto che delle migliori armi e dei cannoni più potenti in quel di Skull and Bones stiam parlando. Considerate pure questa guida un supplemento ai trucchi e ai consigli che avete visto qui di recente. Anche perché ricorderete che colubrine, cannoni e qualunque diavoleria da Far Cry possiate vedere in futuro tramite Ubisoft Connect vanno posizionati tutti a seconda di come volete proteggere un determinato lato del vostro veliero. Ed è qui che entra in gioco l’artiglieria pesante, specie se il vostro obiettivo è far quasi colare a picco le bagnarole altrui. Dove “quasi” indica il breve lasso di tempo in cui arrembarle, si intende.

Ripasso generale | Migliori armi e cannoni di Skull and Bones

Certo, che siano cannoni o armi di altro genere, tutto ciò che può aiutarvi a difendervi a dovere tra i mari ostili di Skull and Bones rientra nell’essenziale. In quanto a ciò che occorre lasciare a riva, ci sono tutti i materiali e le risorse che tra le onde comportano solo una zavorra inutile. Piuttosto, badate bene a corazzare a dovere lo scafo della nave: i mobili non sono solo una decorazione come lascerebbe intendere il loro nome, anzi. Sfruttarli per giostrare al meglio difese e stamina può fare la differenza tra la vittoria e il naufragio. In quest’ultimo caso, avrete un solo tentativo per recuperare tutto il bottino non ancora messo in salvo (che sia con un respawn lontano o, pagando argento, rinascendo più vicini al fattaccio): perderlo di nuovo significa separarsene definitivamente.

Grossa colubrina avanzata | Migliori armi e cannoni di Skull and Bones

Parliamo ora di artiglieria veramente, ma veramente pesante. Avete presente i fucili pesanti di Fortnite e i loro colpi “a ventaglio”? Bene, ora sapete come funziona una grossa colubrina avanzata. Piazzatene un paio sulle fiancate e dovreste tenere le navi a debita distanza. Ecco cosa vi occorre sapere della migliore in circolazione, la Grossa Colubrina da Allagamento III.

Livello: 98

98 Infamia: Tagliagole I

Tagliagole I Danno: 1232

1232 Inondazioni: Base 257 (x4), inondazione 51 (x4)

Base 257 (x4), inondazione 51 (x4) Danno da punto debole: 150%

150% Velocità di ricarica: 3 secondi e mezzo

3 secondi e mezzo Velocità di fuoco: 2 centesimi di secondo

2 centesimi di secondo Raggio d’azione: 250 metri

250 metri Velocità del proiettile: 400 metri al secondo

400 metri al secondo Caratteristiche: Inondazione II

No, nemmeno noi sappiamo quale sia il nesso tra “Allagamento III” e “Inondazione II”.

Fuoco marino | Migliori armi e cannoni di Skull and Bones

La giustapposizione tra fuoco e acqua, fracking a parte e Volcanion permettendo, è possibile pure in mare aperto se considerate che le imbarcazioni sono perlopiù composte da assi di legno. Le armi del cosiddetto fuoco marino infliggono danni da incendio e continuano a infliggere danni nel tempo dopo l’impatto. Certo, dovrete prenderci la mano prima, ma nulla vi vieta di usare aggressivamente lo sperone mentre aprite il fuoco con lo Spettro Blu.

Livello: 110

110 Infamia: Kingpin I

Kingpin I Danni: 502

502 Velocità di ricarica: 11 secondi

11 secondi Velocità di fuoco: 25 centesimi di secondo (un quarto)

25 centesimi di secondo (un quarto) Fuoco: 150+

150+ Raggio d’azione: 125 metri

125 metri Caratteristiche: Surriscaldato, Bruciatura III

Il cannone marino Spettro Blu massimizza i danni da incendio, specie infierendo sullo stesso bersaglio grazie al surriscaldamento.

Armi a lungo raggio | Migliori armi e cannoni di Skull and Bones

E così state vagliando le vostre opzioni offensive a lungo raggio, giusto? Siete fortunati: ci stavamo giusto arrivando. Occorre una buona mira per sfruttare degnamente un’arma dai tempi di ricarica tanto lunghi, ma se volete l’opzione migliore per silurare a debita distanza le navi nemiche le Nove libbre di Scurlock potrebbero fare al caso vostro.

Livello: 110

110 Infamia: Kingpin I

Kingpin I Danni: 2234

2234 Inondazione: Non specificato

Non specificato Lacerazione: Non specificato

Non specificato Esplosivo: Non specificato

Non specificato Fuoco: Non specificato

Non specificato Perforazione: +670

+670 Caratteristiche: Spezza-alberi, perforante III e lacerante II

Prendendo il nome da Scurlock, l’arma è l’ideale per farvi strada nei vascelli nemici (sì, “NEI vascelli nemici”) come un coltello arroventato nel burro. Farete scempio di alberi e vele tenendovi al contempo a debita distanza.

Bombarde | Migliori armi e cannoni di Skull and Bones

Anche senza sapere nulla di balistica, un cannone chiamato “bombarda” dovrebbe già mettervi non poca salivazione. Figurarsi, poi, se i danni inflitti sono ad area. I proiettili lenti potrebbero anche far cilecca, ma questo non vi impedisce di usare il cannone, specie se le navi nemiche a schermo sono più di una! In tal caso, torna sempre utile la Bombarda Incendiaria III.

Livello: 98

98 Infamia: Tagliagole I

Tagliagole I Danni: 2925

2925 Inondazione: Non specificato

Non specificato Lacerazione: Non specificato

Non specificato Esplosivo: +585

+585 Fuoco: +292

+292 Perforazione: Non specificato

Non specificato Caratteristiche: Esplosivo II e bruciatura I

Tra le bombarde, la Bombarda Incendiaria III si distingue per i devastanti effetti a catena che produce. Assicuratevi di colpire più navi vicine tra loro e godetevi il barbecue.

Colubrine | Migliori armi e cannoni di Skull and Bones

Supponiamo invece che siate ancora alle prime… armi (gioco di parole non voluto). In tal caso, piazzate una colubrina a poppa (leggasi: sul retro) e godrete di un buon raggio d’azione. Data la loro velocità di ricarica, sono ottime a inizio gioco. Un po’ meno man mano che fate il callo con le varie opzioni offensive, ma la Colubrina Lacerante III può ancora darvi piacevoli sorprese.

Livello: 98

98 Infamia: Tagliagole I

Tagliagole I Danno: 936 (di base)

936 (di base) Danno da punto debole: 150%

150% Velocità di ricarica: 5 secondi

5 secondi Velocità di fuoco: 20 centesimi di secondo (un quinto)

20 centesimi di secondo (un quinto) Raggio d’azione: 600 metri

600 metri Velocità del proiettile: 210 metri al secondo

210 metri al secondo Caratteristiche: Lacerazione II

Se volete trasformare le vele altrui in altrettanto pratici colabrodi, la Colubrina Lacerante III fa al caso vostro. Naturalmente, una volta subentrate le armi più specializzate, le colubrine vengono meno di default. O forse no?

Gran finale!

Corpo di mille balene, tra le migliori armi di Skull and Bones un’altra colubrina si rivela essere tra i cannoni più potenti! Vi presentiamo con piacere il Basilisco III!

Livello: 105

105 Infamia: Kingpin I

Kingpin I Danno: 1230

1230 Perforazione: 1025 di base, 205 di perforazione

1025 di base, 205 di perforazione Danno da punto debole: 225%

225% Velocità di ricarica: 6 secondi

6 secondi Velocità di fuoco: 20 centesimi di secondo (un quinto)

20 centesimi di secondo (un quinto) Raggio d’azione: 600 metri

600 metri Velocità del proiettile: 210 metri al secondo

210 metri al secondo Caratteristiche: Incursore e Perforante II

Se volete una buona colubrina, il Basilisco III è tra le opzioni più valide per la sua propensione verso la distruzione degli scafi. Il nostro compito qui è finito: vedete con quale tipo d’arma vi trovate meglio e armate la vostra nave di conseguenza!

