Little Devil Inside: ritorno a sorpresa con un nuovo straordinario trailer

Dopo oltre due anni di silenzio l’attesissimo Little Devil Inside ritorna con un nuovo spettacolare trailer di gameplay

Con un nuovo straordinario trailer, Neostream: sviluppatore di Little Devil Inside ha aperto uno spiraglio sul gameplay dell’attesissimo titolo, di cui si erano perse completamente le tracce. Inizialmente presentato da Nintendo, il promettente Indie ha cambiato casacca e si è accasato nel parco titoli di PlayStation. Dopo una fugace comparsa ad uno State of Play della compagnia nipponica era scomparso nel nulla e tutti temevano fosse diventato vaporware. Così, invece, non è stato e gli sviluppatori tengono a farci sapere che il gioco esiste ed è vivo e vegeto.

Nuovo trailer di Little Devil Inside: cosa succede?

All’interno del filmato possiamo vedere Billy, il nostro protagonista, viaggiare attraverso incantevoli panorami collinari, rappresentati dall’alto in una mappa che ricorda quelle dei vecchi Jrpg. Il ragazzino si fa strada attraverso questi luoghi, tinteggiati dall’iconico stile di Neostream, finché non incontra un luogo chiave: una miniera abbandonata. Qui si ritorna alla terza persona e si ingaggia un combattimento all’ultimo sangue contro un temibile orso.

Il mondo di Little Devil Inside sarà popolato da numerose creature, come evidente nel video, e da temibili mostruosità da abbattere con il nostro folto arsenale di lame e di fucili. Inoltre sono state mostrate parecchie località differenti: da ampie vallate ad immensi monti innevati, che fanno ben sperare per la varietà del titolo. Adesso, la speranza è che non debbano passare altri due anni perché il gioco compaia di nuovo e forse tornerà già nel prossimo PlayStation Showcase. Nel frattempo, vi ricordiamo che Little Devil Inside è previsto solamente per PS4, PS5 e PC e che la data di uscita è ancora ignota

Se desiderate conoscere le prossime notizie su questo e tanti altri titoli seguiteci sulle pagine di tuttotek.it e per comprare giochi a prezzo scontato non esitate a visitare il sito di Instant Gaming.