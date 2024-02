ASUS: annunciato lo chassis ProArt PA602 e il dissipatore ProArt LC 420

ASUS ha annunciato nelle ultime ore il suo nuovo chassis ProArt PA602 e il nuovo dissipatore ProArt LC 420

L’azienda ASUS completa la serie ProArt con due prodotti del tutto inediti. Un case dall’eccezionale airflow che offre un ricco set di funzionalità per soddisfare anche i creator più esigenti. Inoltre, un dissipatore di tipo all-in-one dal design minimalista, dalla bassa rumorosità e dalle eccellenti prestazioni di raffreddamento.

Dettagli sui nuovi ProArt PA602 e ProArt LC 420 di Asus

ASUS ha introdotto due nuovi prodotti nella linea ProArt: il case ProArt PA602 e il dissipatore ProArt LC 420. Il ProArt PA602 è un case progettato per fornire un flusso d’aria eccezionale e una serie di funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze dei creatori più esigenti, mentre il ProArt LC 420 è un dissipatore di tipo all-in-one progettato per garantire prestazioni di raffreddamento elevate e bassa rumorosità.

Dotazione ricca e opzioni multiple di I/O hgrazie al selettore di blocco dell’alimentazione, controllo PWM a due sezioni, porta USB 20Gbps Type-C, sensore a infrarossi per controllare la presenza di polvere sul pannello anteriore. Il dissipatore ProArt LC 420 presenta tre ventole Noctua NF-A14 industrial PPC-2000 PWM da 140 mm. Queste forniscono un elevato flusso d’aria con un rumore minimo. Il motore trifase ad alte prestazioni offre un’eccellente capacità di raffreddamento e un funzionamento più silenzioso. Il misuratore illuminato indica il carico del sistema, le temperature e le velocità delle ventole.

Il ProArt PA602 presenta una griglia del pannello frontale da 15,5 mm con porosità del 45% e due ventole frontali extra-large da 200×38 mm. Per massimizzare il flusso d’aria in ingresso più una ventola posteriore di uscita da 140 mm. Il montaggio della scheda grafica senza attrezzi, il supporto per la scheda grafica e l’hub integrato per le ventole migliorano l’esperienza di assemblaggio.

È dotato di funzionalità innovative come il montaggio della scheda grafica senza attrezzi e un hub integrato per le ventole, che semplificano l’esperienza di assemblaggio. Inoltre, offre un’ampia selezione di porte I/O, incluso un selettore di blocco dell’alimentazione e una porta USB Type-C da 20 Gbps.

Il ProArt LC 420 è il primo dissipatore all-in-one della linea ProArt, progettato per offrire prestazioni elevate e bassa rumorosità. È dotato di tre ventole Noctua NF-A14 industrial PPC-2000 PWM da 140 mm, che garantiscono un flusso d’aria efficace con un rumore minimo. Il dissipatore presenta un design minimalista con un misuratore illuminato che fornisce informazioni in tempo reale sul sistema.

Disponibilità e prezzi

Entrambi i prodotti sono progettati per integrarsi perfettamente con gli altri componenti della serie ProArt, offrendo agli utenti un’esperienza completa e coerente. Il ProArt PA602 è disponibile al prezzo consigliato di €269,00 IVA inclusa, mentre il ProArt LC 420 è disponibile al prezzo consigliato di €324,90 IVA inclusa.

