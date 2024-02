Nintendo Switch 2: la presentazione della nuova console è fissata per giugno?

Nuove indiscrezioni indicherebbero la presentazione di Nintendo Switch 2 come spostata in Estate e il rilascio previsto nel 2025

Quello odierno non è stato un buon risveglio per i fan Nintendo poiché un rumor proveniente da oltreoceano e corroborato da fonti di Bloomberg porrebbe la presentazione dell’attesissima Nintendo Switch 2 nel mese di giugno 2024. Non vi sarà, dunque, nessun annuncio inerente alla nuova console ibrida durante il Partner Showcase previsto per oggi né nei prossimi mesi.

Anche la data di uscita del nuovo hardware, secondo le medesime fonti, avrebbe subito uno slittamento e sarebbe passata dalla fine del 2024 al primo quarto del 2025. A conferma di tale informazione arriva un leak sul forum di Famiboards, secondo cui oltre ad essere lanciata l’anno prossimo, Nintendo Switch 2 avrà retrocompatibilità completa con i titoli della precedente generazione.

La presentazione di Nintendo Switch 2 in borsa

Ci sono anche buone notizie. Lo stesso leaker afferma di essere a conoscenza di un Nintendo Direct completo previsto per aprile di quest’anno e di un Indie World che dovrebbe, invece, avvenire a marzo. Questo sarà un grande show a tutti gli effetti e potremmo rivedere sia Luigi’s Mansion 2 HD, sia Paper Mario: Il Portale Millenario. Non mancheranno, inoltre, numerosi grandi annunci, tra cui potrebbe comparire lo scomparso Metroid Prime 4. Ricordiamo tuttavia che si parla di rumor e di prendere tutto con il consueto pizzico di sale.

All’arrivo della notizia le azioni di Nintendo sono crollate del 6% nella borsa di Tokyo, proprio dopo che la compagnia era divenuta la più redditizia del Giappone; secondo l’analista di Circana: Stephen Totilo, il rinvio di Switch 2 e della sua presentazione è una pessima notizia per l’intera industria in anno ricco di chiusure e licenziamenti. La mancanza della nuova console Nintendo potrebbe compromettere la quantità di vendite nel settore hardware e segnare una brusca frenata.

E voi siete delusi per il rinvio? Fatecelo sapere nei commenti.