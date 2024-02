Il telepass è un dispositivo che spesso ci fa evitare la rottura di dover aspettare la fila al casello per versare la quota per passare oltre la sbarra che ci separa dalla meta che vogliamo raggiungere, che troviamo in autostrada, ma oggi analizzeremo nello specifico cos’è, come funziona e se il telepass conviene

Aspettare per diversi minuti in fila in attesa che tutti paghino al casello per superare la barriera può essere davvero frustrante, specie quando c’è traffico. In situazioni del genere, un dispositivo che sicuramente ci aiuta parecchio a evitare tutto questo stress è il telepass. Questo dispositivo salvastress ci aiuta veramente molto quando siamo in viaggio e diventa indispensabile soprattutto per quelli che lavorano viaggiando. Scopriamo insieme tutte le funzionalità del telepass e quanto conviene averlo.

Come funziona? | Telepass: cos’è, come funziona e conviene?

Il modo in cui il telepass funziona è più facile di quello che sembri. Quando arrivi al casello, infatti, tutto quello che devi fare è passare. Grazie alla presenza dei sensori che si trovano all’entrata del casello con telepass, potrai passare direttamente senza aspettare che la barriera si alzi. Una volta che passi, sentirai un bip che segna che il passaggio è andato a buon fine e che puoi passare in tutta tranquillità. Facendo così ti sei risparmiato dei minuti di attesa e anche dello stress accumulato, soprattutto se, in autostrada, c’era molto traffico. Il pagamento funziona semplicemente tramite debito sul tuo conto postale o bancario o anche la carta di credito.

Vantaggi | Telepass: cos’è, come funziona e conviene?

Non solo il Telepass è comodo e veloce, ma ti permette di accedere a una serie di vantaggi. Questi vantaggi si possono riassumere semplicemente in tanti sconti sui pedaggi su alcune tratte, risparmiare tempo e migliorare il flusso del traffico, accedere a un ecosistema di servizi di mobilità e ottenere cashback su carburante, ricarica elettrica, bollo e altri servizi. Con il Telepass europeo si può pagare il pedaggio autostradale senza fermarsi alle barriere in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. Inoltre si possono usare i parcheggi convenzionati in Italia e in Europa. Inoltre si può anche accedere a servizi di mobilità come carburante, ricarica elettrica, bollo, strisce blu e taxi tramite l’app Telepass Pay per Android e iOS o la carta prepagata Telepass Pay X. Ma anche ottenere sconti sui pedaggi su alcune tratte e cashback su assicurazioni (qui trovate la lista dei migliori siti di assicurazioni che includono anche il telepass) e anche servizi di mobilità, e recuperare l’IVA estera sui pedaggi e altri servizi.

Gli svantaggi

Come hai potuto notare, il Telepass ha tutta una serie di vantaggi, ma ha anche alcuni svantaggi. Innanzitutto, ha un canone che varia in base alla soluzione scelta, che parte da 1,26 euro a 2,76 euro al mese, oltre ai costi dei pedaggi e dei servizi connessi. Ma non solo, il Telepass funziona solo per le autostrade italiane e alcune tratte europee. Per le autostrade estere invece serve il Telepass EU per pagare il pedaggio oppure altri metodi. Inoltre il Telepass registra tutti i dati relativi ai viaggi effettuati e può essere fastidioso quando le autorità giudiziarie o fiscali richiedono questi dati in caso di controlli.

I vantaggi sono tanti, così come anche gli svantaggi. La scelta di usare il telepass spetta a te. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori e molto alto.