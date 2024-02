Torino-Lazio: dove vedere la partita?

Il recupero della giornata 21 di Serie A presenta Torino-Lazio: ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti televisivi sono diventati parte integrante del mondo del calcio, in particolar modo negli ultimi anni grazie all’avvento della tecnologia e del VAR. La Serie A è attualmente suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che vanta però la piena esclusività dell’intero pacchetto. Se questo rappresenta un grande vantaggio per le società, d’altro canto evidenzia una limitazione per utenti e tifosi, che si trovano costretti a cercare numerose informazioni per conoscere ogni dettaglio relativo ai match in programma. L’articolo in questione vuole dunque dare delle risposte su dove vedere Torino-Lazio e chi scenderà verosimilmente in campo.

Il recupero della giornata 21 vedrà due squadre avere un obiettivo – ormai – simile, ovvero la qualificazione all’Europa. Per i padroni di casa un obiettivo giunto gara dopo gara, per gli ospiti un progetto già da inizio stagione.

Dove vedere Torino-Lazio: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Decimo in classifica a quota 36, il Torino di Juric è obbligato ad osare un po’ di più, per dare brio al suo campionato e per alzare un po’ l’asticella, soprattutto dal punto di vista mentale. In ottava posizione con 37 punti, c’è una Lazio lontana dai progetti iniziali, ma ancora in corsa per la Coppa Italia. I ragazzi di Sarri sembrano fuori dalla corsa ai primi 4 posti, ma non devono abbassare il ritmo. Scopriamo così dove poter vedere Torino-Lazio, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra da pochi anni, si è – in maniera graduale – costruita uno spazio importante all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le sfide di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che dà modo di usare l’applicazione da due dispositivi in modo simultaneo. Non occorrerà fare molte operazioni, solamente cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Passando alla realtà Sky, il calendario dei servizi mostra soluzioni diverse. Il pacchetto garantisce la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata, ampliando però il pacchetto calcio con le partite del campionato femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni di caratura europea, cioè quelli legati a Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce ulteriormente con l’aggiunta di altri sport, rispettivamente NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, con il link che rimanda a NOWTV.

Archiviata la questione piattaforme, si passa alla risposta tanto attesa: Torino-Lazio sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Giovedì 22 Febbraio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico Grande Torino della medesima città. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per navigare in totale sicurezza su internet.

A meno di un giorno dal fischio di inizio, accomodatevi sul divano e accendete la televisione. In alternativa si potrà utilizzare anche l’applicazione.

Torino-Lazio, probabili formazioni

Ivan Juric contro Maurizio Sarri, due tecnici che puntano alla zona Europa.

Di seguito le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson

Una delle due riuscirà a vincere sull’altra? Esprimete il vostro giudizio. Per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!