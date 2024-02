Nuovo Router CPE 5G di Acer: velocità e convenienza per casa e piccole imprese

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.

Il router Acer Connect X6E 5G CPE è disponibile in Italia con prezzi a partire da 299 euro . Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità possono variare a seconda della regione. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, le specifiche del prodotto e i prezzi nei mercati specifici, è possibile contattare l’ufficio Acer più vicino tramite www.acer.com.

Il router Acer Connect X6E CPE 5G supporta contemporaneamente diversi dispositivi connessi a Internet , tra cui contatori smart, laptop, cellulari e telecamere di sorveglianza. Installabile in modo rapido e semplice, questo router può essere impiegato come soluzione di backup flessibile per la connettività , garantendo che le aziende rimangano online senza interruzioni.

Grazie alle tecnologie Wi-Fi 6E e MU-MIMO 4 x 4 , gli utenti possono beneficiare del software QoS (Quality of Service) per gestire e dare priorità all’uso dei dati tra i dispositivi della rete.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.