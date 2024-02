Rendere la propria casa intelligente è un buon modo per stare al passo coi tempi e fare il primo step che vi porta verso il futuro. Qui scoprirete come risparmiare sui costi sulla domotica

Ci sono vari modi per rendere domotica la vostra casa, ne abbiamo parlato in questa guida per rendere smart la vostra casa. Un impianto domotico può migliorare la fruibilità di tutti i sistemi che ti trovi in casa, per renderne anche più facile e veloce l’utilizzo, tramite l’uso della propria voce. Facendo così possiamo risparmiare un sacco di tempo digitalizzando tutta la casa. Questo è possibile tramite alcuni accorgimenti che consentono a impianti e dispositivi di comunicare tra loro per rendere la tua casa una smart home. Ma ci sono ovviamente dei costi, vediamo come risparmiare sulla Domotica.

Cosa significa domotica? | Domotica ed efficienza energetica: come risparmiare sui costi

Iniziamo col capire che cos’è la domotica, quali sono i motivi per cui potrebbe migliorare la tua vita e la fruizione della tua casa. Partiamo col dire che domotica significa “casa” e deriva dal latino “domus” e dal suffisso greco “ticos”, che indica la disciplina di applicazione. In parole povere la domotica è una vera e propria disciplina che ha come oggetto lo studio dell’applicazione di quelle tecnologie pensate per migliorare le nostre vite e rendere le nostre case più smart. La domotica è una prova di quanto la tecnologia sia cambiata nel corso del tempo e abbia fatto dei passi da gigante, infatti questa tecnologia può aiutare a rendere più fruibile la casa e migliorarne la resa.

Le applicazioni principali | Domotica ed efficienza energetica: come risparmiare sui costi

Ora vediamo quali sono gli impianti domotici che possiamo installare nelle nostre case. Un impianto domotico per uso abitativo è un sistema che permette di usare la casa tramite l’uso dello smartphone o della propria voce, quindi da remoto, senza doverli utilizzare manualmente. Tra questi ad esempio c’è l’illuminazione oppure la regolazione delle luci. Si possono controllare i consumi di corrente e quindi prevenire il blackout. Un altro esempio può essere quel sistema domatico che gestisce il riscaldamento degli impianti di termoregolazione, che permettono di controllare la temperatura all’interno della propria casa. In particolare, sempre da remoto, si può per l’appunto accendere il riscaldamento quando ne senti il bisogno, come ad esempio quando stai per tornare a casa dal lavoro. Ma anche per controllare i sistemi di irrigazione del giardino o, più comunemente, gli allarmi antifurto, nel caso qualcuno entri in casa per derubarti. Con questi puoi anche monitorare la casa tramite videocamere di sicurezza, ma anche programmare la lavatrice e la lavastoviglie.

Come si attivano | Domotica ed efficienza energetica: come risparmiare sui costi

Le funzioni dell’impianto domotico si possono attivare con diversi dispositivi. C’è bisogno di particolari telecomandi, oppure semplicemente con un sistema vocale per dare ordini all’assistente virtuale, per esempio, chiedendo di accedere le luci o abbassare le tapparelle. Ma non solo, infatti alcuni tipi di dispositivi domotici si possono controllare anche con l’uso di app apposite, che permettono il controllo tramite interfacce. Questi applicativi rendono la programmazione dei dispositivi facili da usare ed efficaci. Per esempio, puoi programmare l’accensione del riscaldamento quando in casa la temperatura raggiunge una certa temperatura.

Vantaggi e svantaggi | Domotica ed efficienza energetica: come risparmiare sui costi

L’impianto domotico, come ogni cosa, ha vantaggi e svantaggi. Se da un lato rende la casa molto fruibile, dall’altro lato ovviamente richiede un investimento per adeguare o rifare gli impianti. I vantaggi sono questi: gestire e controllare ogni aspetto che riguardi la casa direttamente dal proprio smartphone o con l’utilizzo di telecomandi. Un aumento del valore del proprio immobile e ottimizzare tempi e consumi. Tra gli svantaggi invece troviamo la presenza di più telecomandi da gestire per il comando dei singoli device e, soprattutto, un importante investimento iniziale per gli impianti domatici più sofisticati. Tieni conto che il prezzo degli impianti dipende dal tipo di prestazioni che vuoi ottenere.

Come usare la domotica per il risparmio energetico

La domotica trova applicazioni anche in tutti quei dispositivi utili per il risparmio energetico. Ovviamente bisogna agire in maniera intelligente e organizzata, per capire come ottenere il risultato migliore. Il primo step da seguire è fare un’analisi dei consumi, per capire se ci sono delle perdite e nel caso eliminarle. Un sistema domatico riesce infatti a controllare come e quanto viene sfruttata l’energia. Un esempio possono essere gli elettrodomestici. Con dei sistemi specifici si possono inserire i dati delle fasce orarie e i costi, in questo modo il sistema capirà quando conviene utilizzarli. Il sistema può essere anche collegato all’impianto fotovoltaico. Per questo è nato Taurus Ecobox, un prodotto creato proprio per il risparmio energetico. Puoi ottenere il massimo risparmio grazie a un sistema componibile, un sistema ibrido efficiente e innovativo. Il sistema è in grado di massimizzare gli effetti riducendo i consumi.

Avere una smart home con degli impianti domatici è un buon modo per facilitarti la vita, ma tieni conto sempre delle spese che dovrai affrontare, considerando però anche dei vari vantaggi. Speriamo che questa guida ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e molto altro.