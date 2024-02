In questa nuova puntata di Aperit-Hero analizziamo Deadpool, il nostro mercenario chiacchierone preferito!

Siamo tornati in un nuovo episodio della rubrica del sabato pomeriggio, in cui ricordiamo le grandi gesta dei nostri eroi preferiti! Il protagonista di oggi è un personaggio strambo, comico, capace di rompere la quarta parete (speriamo non lo faccia proprio ora), ma che ha anche un background e una storia tremendamente drammatica. Signore e signori, nell’Aperit-Hero di oggi parliamo di Deadpool!

C’è davvero poco da dire, Deadpool è uno dei personaggi più amati della Marvel. Fin dalla sua prima apparizione nei fumetti, i lettori si sono innamorati del personaggio. La sua prima apparizione nei film risale a X-Men Le Origini: Wolverine, ma il nostro caro Wade non vuole ASSOLUTAMENTE ricordare il suo primo debutto al cinema. Quello era davvero un obbrobrio che preferiamo tutti dimenticare. Il personaggio ha raggiunto la sua piena popolarità con il primo film del 2016, merito soprattutto dell’interpretazione esilarante e da vero professionista, oltre ad essere davvero bellissimo (Wade ci tiene a dirlo), di Ryan Reynolds. Abbiamo visto inoltre il trailer di Deadpool 3, che ci ha letteralmente fatto sclerare come delle scolarette, specialmente per il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine (Wade dice che lo ama da morire), ora analizziamo il suo bellissimo personaggio.

Questa è la mia VERA storia! | Aperit-Hero: Deadpool e la comicità drammatica

Siccome noi vogliamo tanto bene a Wade e vogliamo iniziare PER BENE, iniziamo dal primo film di Deadpool. Il nostro amato mercenario chiacchierone ci accenna al suo passato, facendoci capire che ha avuto davvero una pessima infanzia. I suoi genitori lo maltrattavano, veniva più volte rinchiuso nella propria camera perché non lo sopportavano e non l’hanno mai voluto. La sua vita cambia quando decide di arruolarsi come soldato, per poi diventare un mercenario. Wade stesso, prima di contrarre il cancro, non si riteneva un eroe, bensì “un cattivo che si occupa di persone peggiori di lui” e si faceva pagare per questo. Wade era temuto, ma anche amato dalle persone che lo pagavano per aiutarle.

La vita di Wade cambia quando scopre, per l’appunto, di avere il cancro a fegato, polmoni, prostata e cervello. Quel momento della sua vita era molto particolare, perché l’aveva scoperto poco prima di chiedere alla sua ragazza Vanessa di sposarlo. Viene contattato da un uomo mandato da un certo Francis Freeman, meglio conosciuto come Ajax (sì, lo sappiamo, Wade, il nome ricorda quello del detersivo). Quell’uomo ha salvato la vita di Wade, ma l’ha reso una macchina da guerra immortale, donandogli un potere rigenerante molto più potente di quello di Wolverine. Leggendo i fumetti, in realtà quello di Deadpool è il più potente dell’universo Marvel. Questo però ha causato una deformazione della faccia, eliminando quindi tutto il suo fascino. Tuttavia, dopo essere sparito per anni ed aver ritrovato Vanessa, che guarda caso era stata rapita da Francis, lei dimostra di amarlo comunque, indipendentemente dal suo aspetto fisico (che carini).

Sì, è la mia ragazza, una gnocca, eh? | Aperit-Hero: Deadpool e la comicità drammatica

Nonostante Wade e Vanessa siano tornati insieme, purtroppo non c’è davvero tregua per il nostro dolce, tenero e simpatico Deadpool. Nel secondo film i due sono riusciti a sposarsi (FINALMENTE), ma ci sono ancora tantissime difficoltà che Wade deve affrontare, altrimenti il pubblico non è contento. Ci dispiace, Wade, ma oltre alla comicità, al pubblico piace anche il dramma. Forse il secondo film racconta una storia anche più bella del primo, infatti ci sembra molto più dolce. Una volta spostati, i due infatti pensano di fare un figlio, per rendere la coppia ancora più unita e donare il loro amore anche a una creatura che loro due generano. Le cose sembrano andare stra bene per Wade, è diventato un antieroe tanto amato da molti vestendo i panni di Deadpool e ha una bellissima moglie alla follia che lo ama per com’è realmente, fregandosi di come sia la sua faccia. Peccato però che uno che aveva seguito Wade dentro colpisce Vanessa con un proiettile.

Altro periodo deprimente per Wade, che ha perso l’amore della sua vita di nuovo, ma stavolta per sempre. Deapool addirittura cerca di suicidarsi facendosi saltare in aria nel suo appartamento con dei barili esplosivi. Ovviamente, purtroppo (o per fortuna), la cosa non funziona e Wade sopravvive all’esplosione. Intanto Colosso e Testata Mutante Negasonica recuperano i pezzi del corpo di Wade e lo portano alla X-Mansion per cercare di renderlo un X-Man. Deadpool quindi collabora con i due quando un ragazzino mutante di nome Russell distrugge un orfanotrofio in cui si trovava. Il ragazzino sarà un nuovo capitolo della vita di Wade, che gli insegnerà una lezione molto importante su cosa significa occuparsi di un figlio e insegnare ai piccoli cosa è giusto fare.

Guardate che carino il mio piccolo! | Aperit-Hero: Deadpool e la comicità drammatica

Come dicevamo prima, Russell diventa una persona molto importante nella vita di Wade. La sua missione, infatti, è quella di proteggere il ragazzino. La vita di Russell è minacciata da Cable, un soldato proveniente dal futuro che ha perso la sua famiglia proprio per mano di Russell cresciuto e con la passione per gli omicidi. Cable, quindi, oltre a cercare vendetta per la sua famiglia, cerca anche di prevenire che Russell diventi Firefist, un supercriminale mutante estremamente pericoloso. Il motivo per cui Wade decide di proteggere Russell è perché ha scoperto che l’orfanotrofio faceva esperimenti su di lui e lo torturava, proprio come Francis ha fatto con Wade anni prima. Inoltre, ricordando di voler un figlio con Vanessa, Russell poteva essere un modo per permettergli di essere una figura paterna per il piccolo. Ne passano di tutti i colori e il nostro antieroe cerca più volte di proteggere il ragazzo.

Quando furono catturati in prigione per mutanti cercò di suicidarsi di nuovo, ma al contempo di salvare il piccolo e permettergli di scappare, dicendo anche parole che l’hanno ferito e fatto dubitare del loro rapporto. Motivo per cui improvvisamente Russell sfrutta Fenomeno, il mutante più potente della prigione, per dare la caccia al direttore dell’orfanotrofio e ucciderlo. Wade, affezionatosi al ragazzo, cerca di fermarlo dal superare quel limite che lo avrebbe poi condotto a diventare un pazzo serial killer. Si allea perfino con Cable, convincendolo che per salvare il futuro e la sua famiglia c’è un altro modo, ovvero fermare Russell senza ucciderlo. Grazie all’aiuto della sua squadra formata da Cable, Colosso, Testata Mutante Negasonica e la sua ragazza, Yukio, riescono a fermare Russell e impedirgli di diventare un assassino. Grazie a Russell, Wade diventa un padre.

Faccio ridere, ma ho una vita di merda

Parole dette da Wade! Avrà anche avuto una pessima vita, ma alla fine Wade trova sempre il modo di rialzarsi in piedi e a trovare nuove ragioni per vivere. La storia di questo personaggio tanto comico quanto drammatico inizia, finisce e ricomincia di continuo. Quando diventa Deadpool, quando perde Vanessa e quando trova Russell. Un uomo che ne ha passati davvero di brutti momenti, ma che alla fine ha sempre trovato il modo di tornare in carreggiata e a farci ridere insieme a lui. Wade è un personaggio complicato, che usa la comicità per evitare di crogiolarsi nella totale disperazione. In pratica segue lo stile di vita “rido per non piangere“, e a parer nostro è un modo di affrontare la vita davvero ottimo. Dopotutto, per quanto la vita ci riservi delle brutte sorprese, è sempre meglio affrontarle con leggerezza, con una risata o una battuta, piuttosto che disperarsi.

L’episodio di Aperit-Hero finisce qui! Il nostro amatissimo Deadpool vi saluta e vi incoraggia a mangiare dei gustosissimi chimichanga. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi il prossimo episodio di Aperit-Hero, sempre qui, ogni sabato alle 18!

