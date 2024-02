Rane Dendrobates tinctorius: lo studio sul picchiettio delle zampe posteriori

Un team di ricercatori ha analizzato il picchiettio delle dita delle zampe posteriori delle rane Dendrobates tinctorius e ha scoperto che ha una precisa funzionalità

Gli animali hanno una miriade di adattamenti che li aiutano a cacciare e nutrirsi nel modo più efficiente ed efficace. Tra questi rientra un comportamento misterioso osservato in alcune specie di rane che “picchiettano” le dita delle zampe posteriori. Questo atteggiamento, ritenuto collegato alla caccia e all’alimentazione, è stato oggetto di studio da parte di un team di ricercatori, i cui risultati sono stati pubblicati su bioRxiv. La specie presa in esame è Dendrobates tinctorius, una rana dalle dimensioni ridotte ma dall’aspetto vistoso, con una gamma di colori che vanno dal giallo/arancio al blu, spesso arricchiti da tocchi di nero che avvertono i predatori della sua tossicità. Per difendersi, infatti, secerne un veleno paralizzante e potenzialmente letale attraverso le ghiandole presenti sulla sua pelle. D. tinctorius presenta un comportamento peculiare che ha catturato l’attenzione dei ricercatori. È in grado di far vibrare le dita delle zampe posteriori, atteggiamento il cui significato rimane ancora un mistero. Per questo motivo, una coppia di ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign ha studiato attentamente questo comportamento e ha ipotizzato che possa essere legato all’alimentazione.

Rane Dendrobates tinctorius: come si è svolta la ricerca

I ricercatori hanno registrato video ad alta velocità di singole rane durante il loro periodo di alimentazione, fornendo loro moscerini come preda. Hanno ripetuto lo stesso procedimento durante momenti in cui le rane non erano impegnate nella nutrizione, così da poter notare eventuali differenze comportamentali. Successivamente, hanno valutato se le rane modificassero il loro comportamento quando la preda era inaccessibile per loro. A tal fine, hanno fornito alle rane moscerini rinchiusi all’interno di una piastra di Petri, non accessibili direttamente. Anche in questo caso, hanno registrato tutto tramite video. Infine, hanno testato e registrato il comportamento delle rane nel “picchiettare” su quattro diverse superfici (lettiera di foglie, terreno, gel e vetro), osservando il loro comportamento sia durante il periodo di caccia che durante altri momenti.

Il picchiettio delle rane aumentava significativamente in presenza di prede, e ancor di più quando c’erano più esemplari contemporaneamente. Al contrario, questo comportamento diminuiva rapidamente quando gli individui erano soli, e ancora di più in assenza di prede. Si è visto, inoltre, che le rane picchiettavano di più quando le prede erano loro accessibili, mentre lo facevano di meno quando non lo erano. Ciò che rende tutto ancora più sorprendente è la velocità con cui le rane Dendrobates tinctorius riescono a muoversi con un massimo di 500 picchiettii al minuto.

