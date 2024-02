La crescita dell’industria del gioco online in Italia, nota anche come iGaming, è stata esponenziale nel corso degli ultimi anni: vediamone insieme un breve excursus in questo articolo dedicato

Oggi l’Italia sta vivendo la rapida crescita dell’industria del gioco online, anche nota come iGaming, un settore che muove milioni di euro ogni anno e che include scommesse sportive, casinò online, poker e altri tipi di attività che si svolgono tramite internet. Negli ultimi anni, l’Italia ha registrato un’impennata nell’attività in questo settore, posizionandosi come leader del mercato europeo. Nei mesi di giugno e luglio del 2023 il settore iGaming ha avuto un tasso di crescita quasi del 10% rispetto al periodo precedente e gli utenti continuano a spendere sempre di più sui casinò online.

Cosa può aver portato a questa crescita che non sembra avere fine? Il metodo Lottomatica, che include un incremento dell’offerta di giochi online, miglioramento costante della tecnologia (in particolare l’inclusione di giochi virtuali nell’app per le scommesse sportive) e la riattivazione e le acquisizioni di nuovi clienti dal canale retail, lo ha portato ad essere il leader italiano indiscusso del settore.

iGaming: la crescita nel mercato italiano

Ci sono molti altri fattori chiave che hanno contribuito alla crescita dell’iGaming in Italia, tra cui una maggiore accessibilità alle piattaforme grazie all’ampia diffusione di Internet e dei dispositivi mobili tramite i quali i giocatori possono partecipare a tutte le attività incluse nell’iGaming da qualsiasi luogo dotato di connessione Internet. Una di queste piattaforme sulle quali si può vivere questo settore è bestnongamstopcasinos.net. Altro fattore da considerare nell’incremento di interesse in questo settore è la varietà di offerte presentata agli utenti, il che permette di attirare una vasta gamma di giocatori con interessi diversi tra di loro. Un ulteriore vantaggio è che le piattaforme di gioco online sono spesso in grado di adattarsi per soddisfare le esigenze e i gusti della clientela, anche se questi possono cambiare col tempo.

Riassumendo, i principali punti di forza di questa crescita esponenziale nel settore dei casinò online sono una disponibilità dei giochi 24 ore su 24, pagamenti semplificati, quantità smisurata di passatempi, offerte promozionali e accessibilità perenne tramite smartphone.

La presenza di una solida regolamentazione nel settore dell’iGaming in Italia, gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha contribuito a creare un ambiente più sicuro e regolato. L’Italia ha preso provvedimenti per bloccare l’accesso agli operatori di gioco d’azzardo online privi di licenza per proteggere i consumatori e garantire che solo le piattaforme autorizzate e regolamentate siano accessibili ai giocatori italiani ma per giocare in modo sicuro è comunque importante che gli utenti di queste piattaforme siano a conoscenza del panorama legale e normativo dei rispettivi territori poiché le normative possono variare in modo significativo da una giurisdizione all’altra e il rispetto delle leggi locali è essenziale sia per gli operatori che per i giocatori.

