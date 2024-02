Hai sicuramente sentito parlare di questa cosiddetta serie tv coreana dove i protagonisti affrontano delle sfide in cui rischiano la propria vita per vincere un montepremi. Ovviamente la serie tv in questione è Squid Game e ora scoprirai dove vedere una delle serie migliori del catalogo Netflix

Questa serie ha letteralmente fatto esaltare sia la critica che il pubblico. Sarà per l‘idea originale, sarà per la suspense che si prova nel corso degli episodi, sarà forse per il genio di Hwang Dong-hyuk, fatto sta che la serie ha spopolato. Non è una sorpresa, quindi, considerando anche il finale di stagione (tranquilli, non ci saranno spoiler in questo articolo), che abbiano annunciato la seconda stagione che si è mostrata nelle prime immagini. Tutti ne hanno parlato, tutti l’hanno amata e sicuramente ti è venuta la curiosità di vederla. In questa guida scoprirai dove vedere Squid Game.

Netflix | Squid Game: dove vedere la serie tv coreana

C’è una cosa che dovete sapere su Squid Game: questa serie è originale Netflix. La piattaforma ha distribuito questa serie sulla propria piattaforma ed è entrata nella classifica delle migliori serie tv di Netflix del 2021. La serie di per sé è molto semplice, il protagonista è un trentenne fallito di nome Seong Gi-hun. Questo pover’uomo è divorziato e ha problemi di ludopatia. Proprio questo problema ha portato il matrimonio con sua moglie in rovina, nonostante continui a vedere sua figlia. Un giorno un uomo misterioso in smoking gli da un biglietto da visita, che l’avrebbe portato a cambiare la sua vita in meglio. Seong dovrà partecipare ad una serie di sfide sotto forma di “gioco”, ma scoprirà che c’è qualcosa di molto più grande dietro.

Come vedere Squid Game su Netflix

Come abbiamo detto, la serie è originale Netflix, quindi l’unico modo per vederlo è avere un abbonamento Netflix. Questo abbonamento ha tre piani: il piano con pubblicità a 5,49 euro al mese, che vi permetterà di guardare film e serie tv su un solo dispositivo, senza poterli scaricare. L’abbonamento Standard invece consente di guardare i programmi in risoluzione HD alla modica cifra di 12,99 euro al mese, e potete anche guardare i programmi su due dispositivi contemporaneamente. Infine c’è l’abbonamento Premium, al prezzo di 17,99 euro al mese. Con questo potete guardare i programmi con risoluzione 4K UHDR e su 4 dispositivi contemporaneamente. Ora sta a voi scegliere il piano di abbonamento per godervi Squid Game!

Speriamo di esservi stati d’aiuto con questa guida. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei film e delle serie tv. Vi salutiamo e vi auguriamo una buona visione!

